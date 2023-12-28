Мобилизация 500 тысяч украинцев: как РФ может ответить на такой шаг

В вопросе мобилизации следует помнить, что мы сражаемся против огромного, особенно по количеству населения, государства.

В Украине обсуждается возможность призыва на военную службу 500 тысяч граждан. Главный вопрос состоит в том, чем будут отвечать россияне.

На этом в эфире телемарафона акцентировал эксперт Тарас Загородний.

"А если они один миллион (мобилизуют – ред.)? Я считаю, что они до двух миллионов могут привлечь", – убежден специалист.

Как утверждал ранее генерал-майор запаса ВСУ Сергей Кривонос, новый законопроект о мобилизации имеет ряд недостатков. Поэтому он должен быть изменен.

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