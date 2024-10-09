Мобилизация без ТЦК: в Минобороны ответили, возможно ли это в Украине

Прямая мобилизация, когда военнообязанный уходит на фронт добровольцем, не заменит мобилизации с работниками ТЦК, считают в Минобороны.

Мобилизация с участием ТЦК и СП является классическим вариантом, имеющим элементы принуждения. Однако даже в случае реформирования военкоматов эти функции останутся за ними.

Такое мнение высказал уполномоченный Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец в комментарии NV.

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"Они могут быть реформированы, реформированы, что угодно. Но эти функции все равно кто-то должен выполнять", — подчеркнул он.

Он считает, что прямая мобилизация, когда военнообязанный идет на фронт добровольцем, не заменит мобилизацию с работниками ТЦК.

"Мобилизация, — там где есть элементы принуждения административной, и уголовной ответственности. Это для тех, кто не осознал свой гражданский долг, и несмотря на то, что должен ( служить — ред.), нет отсрочки, бронирования и все остальное, тем не менее меньше уклоняется", — отметил он.

Напомним, в ТЦК рассказали, что ждет тех, кто до сих пор не обновил данные.

От мобилизации к "бусификации", унижение, избиению и безнаказанность!

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