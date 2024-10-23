Мобилизация без ТЦК: в Минобороны сообщили об эффективном механизме

Постановлением правительства предоставлена возможность командирам воинских частей самостоятельно подбирать людей и оформлять их к себе в подразделения.

Воинские части получили возможность мобилизовать резервистов и военнообязанных без участия ТЦК и СП. Это стало эффективным инструментом мобилизации добровольцев в ВСУ.

Об этом он сообщил на брифинге уполномоченный Министерства обороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец, передает Армияinform.

Он напомнил, что постановлением правительства предоставлена возможность командирам воинских частей самостоятельно подбирать людей и оформлять их к себе в подразделения.

По словам представителя Минобороны, военнообязанный или резервист теперь может обратиться в центры рекрутинга Вооруженных Сил Украины или через рекрутинговую компанию Lobby X, выбрать вакансию в части, в которой желает служить, пройти ВВК и максимально быстро призваться.

"Создана эффективная сеть взаимодействия — платформа, которая помогает военному командованию найти мотивированных людей в свои подразделения, а желающим присоединиться к Силам обороны — выбрать желаемую должность", — подчеркнул Алексей Бежевец.

Напомним, 1 октября Кабинет министров внес изменения в порядок призыва на военную службу во время мобилизации, разрешив военным частям мобилизовать резервистов и военнообязанных, добровольно желающих служить во время мобилизации.

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