Мобилизация бездомных: в ЦПИ сообщили о фейке что, распространяет враг

Вражеские Telegram-каналы распространяют информацию о том, что 119 ОБрТрО в Черниговской области якобы мобилизовало бездомных. Также, по словам россиян, из-за этого подразделения бригады якобы остались без соответствующего обеспечения.

Об этом говорится в объяснении Центра противодействия дезинформации.

Верифицировав информацию в 119 ОБрТрО, Центр сообщает, что это очередной вброс вражеской пропаганды, поскольку мобилизация входит в компетенцию ТЦК и СП, а не командование бригады.

Более того, обеспечение личного состава в подразделениях проводится согласно всем нормам.

"Раньше российские пропагандисты уже распространяли фейки о 119 ОБрТрО, в частности, по набору в бригаду "девушек в возрасте от 16 до 30 лет, которые будут действовать на передовых позициях", — говорится в сообщении.

Ранее ТСН.ua сообщал, что в соцсетях все чаще распространяются видео где будто бы украинские военные записывают видеообращение и рассказывают о том, как все плохо, призывают собратьев сдаваться, а население к перевороту. Конечно, это все работа российских пропагандистов. Их цель посеять панику и уныние.

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