Мобилизация чиновников: в Минобороны объяснили, кого могут призвать в ВСУ

Новый закон о мобилизации, который вступит в силу с 18 мая, уменьшит количество госслужащих, подлежащих бронированию.

Об этом сообщил в эфире телемарафона спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин.

По его словам, госслужащие категорий Б и В теперь будут бронироваться на 50%.

"То есть если категория А – это высший корпус госслужбы, то все остальные будут бронироваться не более чем на 50%. Такие нововведения, теперь большое количество людей подлежит мобилизации на общих основаниях, если эти люди военнообязанные", – сказал Лазуткин.

Он добавил, что все военнообязанные, даже имеющие право на бронирование, с 18 мая должны прийти в ТЦК и обновить свои данные.

"Поскольку закон, который вступает в силу 18 мая, говорит нам о том, что все военнообязанные должны уточнить свои данные в ТЦК, электронном кабинете, или в ЦНАП прийти. Есть три варианта по крайней мере. Даже те, которые не подлежат бронированию, но у них есть основания для отсрочки, как многодетные отцы и тому подобное, они тоже должны прийти", — пояснил Лазуткин.

Кто не имеет брони от мобилизации 2024 года и почему продолжаются дискуссии о том, кого бронировать, а кого – нет, читайте в материале ТСН.ua.

Читайте также: