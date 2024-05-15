Мобилизация до 25 лет: планируют ли в Украине еще больше снизить возраст мобилизованных

Планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст еще больше и что говорят об этом в обществе, разбирался ТСН.ua.

2 апреля 2024 года, почти через год после принятия Верховной Радой, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о снижении предельного возраста пребывания граждан на военном учете призывников от 27 до 25 лет.

Теперь граждане, достигшие 25-летнего возраста, подлежат снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

В то же время многие известные военнослужащие, журналисты и военные эксперты считают, что решение о снижении мобилизационного возраста запоздало, и не исключено, что скоро придется призывать в армию еще младших. Планируют ли в Украине снижать мобилизационный возраст еще больше и что говорят об этом в обществе, разбирался ТСН.ua.

Могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет

Отвечаем – могут, если у вас есть военная кафедра или вы проходили срочную службу и были уволены в запас до 2022 года (демобилизованные срочники в 2024 году получат отсрочку от мобилизации сроком 12 месяцев).

Дело в том, что украинцы очень часто путают термины "военнообязанный" и "призывник".

Мужчины, не достигшие 25 лет и до этого не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками. Поэтому их не мобилизуют. В противном случае, о котором объяснено выше, мужчины до 25 лет также подлежат мобилизации.

"Для этих двух категорий даже существуют разные военные учета. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военного билета или временного удостоверения военнообязанного (для военнообязанных)", – объяснил адвокат Ростислав Кравец рассказал в комментарии "Факты ICTV".

Могут ли мобилизовать парня до 25 лет, не служившего и не имеющего военной кафедры

Адвокат Кравец отметил украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

Как отмечает адвокатское объединение "Бачинский и партнеры", на практике приходится сталкиваться с самыми разными ситуациями в ТЦК, в том числе случаями, когда фактически призывник получает военно-учетный документ военнообязанного (временное удостоверение военнообязанного) или даже случаями мобилизации призывников .

"Именно поэтому важна консультация мобилизационного юриста и его мобилизационная поддержка в любых жизненных ситуациях", — говорят адвокаты.

Такие истории известны и ТСН.ua. Например, мы писали, что 19-летнего студента дневной формы, который перевез из Харькова в Ужгород свою маму, по приезду мобилизовали. Суд затянулся на полтора года, однако признал, что его мобилизовали незаконно.

До своего увольнения парень прослужил полтора года, воевал пулеметчиком. За это время его успели отчислить из учебного заведения. По решению суда, парня исключили из списков личного состава и уволили с военной службы. Харьковчанин рассказывал, что планирует поновиться в университете и закончить обучение.

Однако такие случаи единичны и скорее исключения, чем правило.

Что думают военные и волонтеры

Известные военные уже давно утверждают – мобилизационный возраст нужно снижать, потому что "25 лет – это уже дядя". Об этом заявил в начале года командир 1-го механизированного батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (ОШБр) ВСУ с позывным "Бот"

"О 25 годах – вообще смешно. 25 лет – это что? Это взрослый мужчина, уже дядя. Ну по факту, ну в смысле? До 22 надо снижать вообще уровень. Какие 25? Ну это дядя уже", – подытожил "Бот" .

Глава благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает, что мобилизации должны подлежать украинцы от 20-летнего возраста.

"Я сейчас скажу ужасную фразу, после которой это интервью очень изменит все вокруг. Но, по моему мнению, мобилизация должна происходить от 20 лет. Мы слишком много потеряли времени. Если мы хотим выжить как страна, мы должны вернуться к войне лицом, принять ее как реальность и начать с этим что-то делать. Иначе – все эти сотни тысяч погибших и искалеченных людей – бесполезны", – говорил Чмут в интервью "Украинской правде" месяц назад.

В следующем интервью пан Тарас признал, что после этих слов на него вылилась волна хейта в соцсетях, мол, "своих детей отправь".

Штурмовик Петр Горбатенко заявил, что в ряды ВСУ нужно призывать, в частности, мужчин 18-20 лет.

Украинский военный и руководитель инициативы A.Drones Юрий Касьянов также считает, что необходимо снижать мобилизационный возраст, и не до 25, а до 20 лет.

Есть ли законодательные инициативы по снижению мобилизационного возраста

Дальнейшее снижение призывного возраста в Украине будет зависеть от запросов военного руководства и характера боевых действий. Об этом в интервью "Украинской правде" сказал член Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин.

"Для начала нужно дождаться, чтобы те изменения, которые мы уже приняли, вступили в силу (об уменьшении предельного возраста призыва на срочную службу). Пока даже это не сдвинулось. Если это произойдет, военные смогут посчитать, какой плюс они реально получат от мобилизационного ресурса, и стоит или не следует уменьшать возрастную планку", — рассказал он.

Он отметил, что потребность в таких призывниках должен определять Генштаб, у которого "имеется картина потерь и картина потребностей".

Заметим, что вопрос о снижении мобилизационного возраста считается непопулярным в обществе. Поэтому нардепы, как всегда заботящиеся о своих рейтингах, пытаются обходить этот чувствительный вопрос и не комментировать его. Пока что о разработанных законопроектах о снижении мобилиационного возраста ниже 25 лет нам ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, кто имеет право на бронь от мобилизации и как ее получить в 2024 году.

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