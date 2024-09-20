Мобилизация до 25 лет: появилась важная директива Сухопутных войск — нардеп

Текст директивы публиковать нельзя, поскольку он "под грифом".
В четверг, 19 сентября, командование Сухопутных войск утвердило директиву, которой запрещен призыв на военную службу мужчин, которым не исполнилось 25 лет и ранее получивших статус "ограниченно годных".
Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
По его словам, те "ограниченно пригодные", которым не исполнилось 25 лет и которых теперь пытаются мобилизовать, могут ссылаться на пункт 1.1 директивы МД КСВ 116/2/1/21409 от 19.09.2024.
“Это директива командования Сухопутных Войск относительно не призыва до 25 лет. ПУНКТ 1.1. Почему командование Сухопутных войск? Потому что ТЦК входят в состав Сухопутных войск”, — объяснил нардеп.
Алексей Гончаренко отметил, что сам текст директивы публиковать нельзя, поскольку он "под грифом".
“Продолжаем борьбу за тех, кого уже мобилизовали. Дожмем демобилизацию. Очень сложно", – добавил он.
Напомним, если военнообязанный украинец поступает на учебу и получает выписку из ЕГРО, он должен своевременно информировать ТЦК и СП, что образование соответствует законодательству.
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