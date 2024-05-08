Мобилизация и многодетные родители: могут ли призвать в армию за неуплату алиментов

В связи с военным положением и общей мобилизацией, введенными из-за российской агрессии, в Украине действуют новые правила по призыву на военную службу.

Недавно принятый закон о мобилизации предусматривает лишение права на отсрочку для родителей трех и более детей, имеющих задолженность по алиментам более трех месяцев хотя бы за одного ребенка.

Об этом рассказал заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Андрей Гайченко.

Могут лишить отсрочки за долги по алиментам

В Украине родители троих или более детей имеют право на отсрочку от военной службы. Согласно закону о мобилизации, за неуплату алиментов более трех месяцев хотя бы за одного ребенка должники будут лишены этого права. Однако, отмечает Гайченко, мобилизация для такой категории лиц ни в коем случае не должна быть наказанием.

"Ведь военная служба — это обязанность, как и родительская ответственность. Плюс действительно есть категория таких родителей, которые хотели бы платить алименты, но не имеют работы. Учитывая достаточно высокие зарплаты в ВСУ, это будет как раз механизм и возможность достаточно быстро погасить долги. Главное — дети получат финансовое обеспечение", — сказал он.

Если такая задолженность будет погашена, то право на отсрочку будет возвращено.

Гайченко объяснил, что должники по алиментам не всегда финансово несостоятельны. По его словам, эти люди умышленно переписывают имущество и состояние на родственников, чтобы исполнительная служба не могла взыскать долги.

"Хотя, согласно действующему законодательству, за неуплату алиментов они попадают в Единый реестр должников с блокировкой банковских карт, запретом на выезд, управление ТС, пользование огнестрельным оружием. И даже достаточно жесткие ограничения не останавливают этих людей", — добавил чиновник.

Заместитель министра отметил, что точной статистики родителей-должников за более чем три месяца, которые имеют троих или более детей, нет. Однако это не менее 20 тысяч человек, которые могут потерять отсрочку.

По его словам, минюст уже обменивается информацией с Государственной миграционной службой Украины, исполнители получают данные из Единого государственного демографического реестра о регистрации места жительства физического лица-должника.

"Так, в течение 2023 года государственные исполнители взыскали 10,1 млрд грн алиментов. А за январь-февраль — 1,8 млн грн. Также замечу, что задолженность с алиментов взимают независимо от достижения ребенком совершеннолетия, а если ребенок продолжает обучение — к достижению им 23 лет", — объяснил он.

Как будут лишать права на отсрочку должников по алиментам

В Минюсте отметили, что когда закон о мобилизации вступит в силу, военнообязанные родители троих или более детей должны явиться в ТЦК в течение 60 дней.

"Такие граждане (не только мужчины, но и женщины с фармацевтическим или медицинским образованием) должны доказать право на отсрочку. И не только факт отцовства троих или более несовершеннолетних детей. Но и отсутствие задолженности, если должны платить алименты. Даже если такая задолженность будет более трех месяцев по выплатам одному ребенку, человек потеряет право на отсрочку", - говорится в сообщении.

Затем ТЦК будут подавать запросы в Государственный реестр должников и исполнительных производств. Реестр будет отправлять в ответ справки по образцу справки о несудимости.

ТЦК будет принимать решение о наличии или отсутствии права на отсрочку.

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