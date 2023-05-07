Мобилизация и вручение повесток: какой категории мужчин нечего бояться – объяснение адвоката

Адвокат Ростислав Кравец подчеркнул, что каждый военнообязанный должен знать о своих правах и объяснил, как нужно вести себя при вручении повестки и почему не стоит беспокоиться мужчинам до 27 лет.

Об этом адвокат рассказал на своем YouTube канале.

"Если вы не достигли 27 лет, вам вообще переживать не за что. И вообще устраивать какие-то драки, разборки доказывать нечего. Хотят вручить повестку – пожалуйста, пусть вручают", — говорит Кравец.

В случае, если вы уклоняетесь от вручения повестки, и это доказано, то могут быть составлены протоколы и штраф, который можно обжаловать в суде.

Ростислав Кравец отметил, что обжаловать вручение повесток могут лица до 27 лет, если они не служили, потому что срочная служба в Украине отменена. Так что эту категорию украинцев могут мобилизовать только с их согласия, то есть добровольно.

Адвокат подчеркнул, что прохождение медицинской комиссии принудительно в Украине не предусмотрено. Он добавил, что если представители военкоматов вас незаконно задержали, незаконно доставили к себе, лишили вас свободы и заставляют проходить военно-врачебную комиссию вне закона, фактически у них не возникают права на составление соответствующих протоколов или возбуждений уголовных дел.

"Если они хотят – пожалуйста, пусть возбуждают уголовное дело, вызывают полицию, которая составит протокол, что вас похитили сначала, а потом уже будет составлять протокол о том, что вы что-то там не хотите делать и только таким образом мы можем все вместе заставить представители центра комплектации ведут себя вежливо и в рамках действующего закона", — заявил Кравец.

Напомним, адвокат объяснил, будут ли украинцам вручать повестки через родственников.

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