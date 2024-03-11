Мобилизация или поиск ДРГ: Федоров объяснил проверки по квартирам Запорожья

Он напомнил, что в Запорожье – сверхсложная ситуация с безопасностью.

Проверка по квартирам и домам Запорожья и области связана не с мобилизационными мероприятиями, а с обнаружением враждебных корректировщиков и диверсантов.

Об этом заявил новый глава Запорожской ОВА и экс-мер Мелитополя Иван Федоров в интервью "Главкому".

Он напомнил, что в Запорожье – сверхсложная ситуация с безопасностью.

"Часто к нам прилетает. Мы понимаем, что за каждым прилетом, разрушенным домом, или квартирой, или зданием в Запорожье стоит конкретное имя и фамилия. И эти люди проживают на территории областного центра. То же самое это цель идентификации. Никакой другой цели не существует", – заверил Федоров.

По его данным, в Запорожской области зарегистрировано более 230 тысяч переселенцев. Приблизительно такая же часть жителей Запорожья уехали.

"Кто находится на их местах в домах в Запорожье, для чего? Работаем для того, чтобы облегчить контрразведывательную деятельность нашим силовым структурам и понимать, кто проживает в конкретной квартире, чем занимается. Что касается квартир, то есть старшие в домах, четко понимающие, кто в какой квартире проживает. Эти старшие имеют право совместно с сотрудниками полиции четко идентифицировать тех людей, которые в квартирах проживают. Так что это совместная работа органов местного самоуправления, органов государственной власти, органов силовых структур", – пояснил глава ОВА.

Он отметил, что эта работа по идентификации жителей только начата. Приблизительно через два месяца ее планируют завершить.

Федоров добавил, что вопрос мобилизации будет решен после принятия мобилизационного закона, где четко выписана обязанность актуализировать военный учет, меры воздействия на уклонистов, обязанность органов местного самоуправления вручать повестки и т.д.

Напомним, Федоров был назначен главой Запорожской ОВА 2 февраля 2024 года.

Ранее Иван Федоров рассказал о строительстве фортификационных сооружений в Запорожье.

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