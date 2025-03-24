Мобилизация или рекрутинг: что делать срочникам, в которых заканчивается отсрочка

С апреля 2025 года военные, которых в прошлом году уволили в запас со срочной службы, теряют отсрочку от мобилизации.

2 центр рекрутинга Десантно-штурмовых войск и Украинский центр безопасности и сотрудничества объясняют, какие опции есть у срочников, а также рассказывают о преимуществах рекрутинга и горячих вакансиях в армии.

Что произошло

Согласно Указу Президента Украины, военнослужащие-срочники, срок военной службы которых истек во время действия военного положения, были уволены в запас в апреле – мае 2024 года.

Демобилизованные получили отсрочку на 12 месяцев, срок которой истекает в апреле-мае 2025 года.

Следовательно, те, кому уже исполнилось 25 лет, могут быть мобилизованы. Эксстроковики, которым еще не исполнилось 25 лет, имеют больше времени, и у них есть возможность подписать контракт "18-24".

Какие есть опции

Фактически, две: ждать повестки или присоединиться к подразделению самостоятельно. То есть мобилизация или рекрутинг.

Мобилизацией занимаются территориальные центры комплектования и социальной поддержки, этот процесс не зависит от военнообязанного желания. То есть, если вы получили повестку, то выбора уже немного (хотя об этом мы еще упомянем в конце текста).

Рекрутинг вместо добровольный. Это возможность самостоятельно выбрать должность и подраздел для прохождения службы и подписать контракт. Если вы "теряетесь" среди вакансий, подсказать лучший вариант могут в центре рекрутинга ДШВ.

Центр рекрутинга – это посредник между бригадами и кандидатами на службу, военный HR. Например, во втором центре рекрутинга ДШВ имеют полную информацию о бригадах ДШВ, всех вакансиях и запросах командиров. Если вы уверены, что хотите быть оператором БПЛА в конкретной бригаде и роте, рекрутеры свяжутся с командиром и узнают, есть ли там места. Если не знаете, что выбрать, помогут найти вакансию, которая будет отвечать вашим умениям и интересам.

Если вам 18-24 лет, можно подписать спецконтракт "18-24" с 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригадой на один год. Военные по этому контракту получают 200 000 грн после подписания, 300 000 грн после прохождения подготовки, а затем еще 500.000 грн и денежное довольствие и премии. После этого контракта вы получаете отсрочку в год с возможностью выезжать за границу, 0% ипотеку, бесплатные медицинские и образовательные услуги.

Какие вакансии

Вакансий множество, среди них – боевые и небоевые. К примеру, ищут бухгалтера, специалиста по электронике, операторов БПЛА и средств РЭБ, оператора ПК, боевых медиков, гранатометчиков.

Просмотреть вакансии можно на сайте центра, однако лучше обращаться к рекрутерам, чтобы получить более полную информацию.

Как присоединиться

В головной офис второго центра рекрутинга ДШИ можно прийти по адресу: Житомир, ул. Киевская, 2. Также можно написать через Телеграмм-бот, Инстаграмм или Фейсбук. Специалисты оперативно отреагируют на ваш запрос.

Если вы определились с должностью, рекрутеры ищут, в каких подразделениях есть соответствующая вакансия. Если вас интересует конкретное подразделение – узнают командира, каких специалистов ищут. После этого вам организуют собеседование с командирами разных звеньев избранной бригады. Важно: на любом из этих этапов можно отрешиться от предложения.

Если вас и бригаду все устраивает, вы получите заказное письмо и направление на ВЛК. После этого рекрутеры помогут собрать все необходимые документы. За вами закрепят должность в бригаде и направят на БЗИН в 199 учебный центр ДШУ. То есть вы уж точно попадете в ту бригаду и на ту вакансию, которую планировали.

Каким будет обучение

Подготовка будет продолжаться 45 дней, а после этого – еще 15 дней профессиональной подготовки.

199 учебный центр ДШВ имеет профессиональных инструкторов с уникальным боевым опытом, а подготовка постоянно улучшается и актуализируется.

Можно ли прийти, если уже получил повестку?

Да, если повестка не боевая. С повесткой на обновление данных рекрутеры советуют идти именно в центр рекрутинга, ведь это позволит выбрать должность и место службы самостоятельно.

Напомним, бронирование военнообязанных работников возможно только в том случае, если предприятие выполняет мобилизационное задание. Так, согласно 45-му постановлению Кабинета министров, документальное оформление бронирования возможно только после начала выполнения мобилизационного задания.

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