Мобилизация людей с инвалидностью: Лубинец заявил о "категорических возражениях"

Он подчеркнул, что были предоставлены категорические возражения по мобилизации граждан с инвалидностью III категории.

В Украине идет рассмотрение законопроекта об изменениях к мобилизации в Украине. В частности, в доработанном документе могут появиться пункты о мобилизации людей с инвалидностью ІІІ группы и предоставление дополнительных полномочий ТЦК.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец высказался по поводу принятия документа в эфире телемарафона.

Лубинец подчеркнул, что работники ТЦК не могут ущемлять права украинцев. Итак, если в доработанном законопроекте о мобилизации будут содержаться пункты, как призыв людей с инвалидностью III группы и предоставление дополнительных полномочий ТЦК, он будет снова против принятия документа.

Лубинец сообщил, что работающая над законопроектом группа консультируется с ним. Он подчеркнул, что были предоставлены категорические возражения по мобилизации граждан с инвалидностью III категории. По его словам, это были готовы учесть.

"Я категорически против предоставления дополнительных полномочий территориальным центрам комплектования. Это военные подразделения. Они не имеют права ограничивать права граждан Украины. Это как раз и есть прямое нарушение Конституции, о котором я говорил", – подчеркнул омбудсмен.

По словам Лубинца, в Украине есть другие органы, которые могут использовать инструменты для людей, которые отказываются от прохождения военной службы.

Напомним, в ВР и Кабмине еще не пришли к согласию относительно того, каким должен быть новый законопроект о мобилизации. Первый документ уже вернули на доработку инициатору до сих пор новую редакцию в глаза никто не видел.

Президент Украины Владимир Зеленский в то же время сделал ряд громких заявлений о действиях ТЦК, судьбе выехавших за границу мужчин и о заявлениях Дональда Трампа в США.

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