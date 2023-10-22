Мобилизация людей с инвалидностью: юрист объяснил, кто может попасть в армию

Мобилизация людей с инвалидностью может начаться после медицинской реформы, в результате которой будет заменено понятие "инвалидность" на "утрату функциональности".

Такое мнение в интервью ТСН.ua высказал адвокат Ростислав Кравец.

Юрист обратил внимание на заявление министра здравоохранения Виктора Ляшко о запланированной очередной медицинской реформе.

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“Они хотят убрать “инвалидность” и вместо нее ввести “потерю функциональности”. Я подозреваю, это может привести к тому, что могут вообще отменить инвалидности, всех заставить заново пройти соответствующие медкомсии. Думаю, что 90% инвалидов перестанут быть такими. Введут какой-то процент потери функциональности, согласно которому людей можно будет мобилизовать. Подозреваю, что именно это готовится”, – предположил Ростислав Кравец.

При этом юрист подчеркнул, что, согласно действующему законодательству, в Украине мобилизовать военнообязанного с инвалидностью можно только по его собственному желанию.

“Прямая норма законодательства, 23 статьи [закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации"] говорит, что лиц с инвалидностью запрещено мобилизовать и их не мобилизируют. При этом не имеет значения – первая, вторая или третья группа инвалидности”, — подчеркнул Кравец.

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Напомним, Офис омбудсмена проверил все военно-врачебные комиссии Украины и выявил ряд проблем, касающихся соблюдения прав человека.

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