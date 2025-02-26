Высокопоставленный американский чиновник предполагает, что единственный шанс Украины бороться с "плохим" соглашением Трампа – это мобилизовать свою молодежь.

Мобилизация молодежи является единственным шансом для Украины противодействовать "плохому" соглашению Трампа.

Об этом говорится в статье The Economist.

ВСУ, которые длительное время испытывают нехватку личного состава, теперь сталкиваются с острой угрозой со стороны Дональда Трампа. Хотя российское наступление на востоке несколько замедлилось, бои остаются кровопролитными.

"Потенциальные новобранцы видят это, и многие предпочитают спрятаться или бежать", — отмечают в статье.

"Мы провалили мобилизацию", — говорит офицер 46-й бригады Артем, который утверждает, что политические ограничения помешали военным потребностям. Он видел, как его подразделение вытеснили из Курахово.

"Десять россиян на одного украинца. Группа из четырех солдат, ответственных за удержание нескольких многоэтажек, каждая из которых имеет три или четыре входа", — рассказывает военный.

РФ постоянно пополняет свою армию живой силой

Преимущество России в живой силе не сразу очевидно из общих цифр. Президент Владимир Зеленский заявлял, что Силы обороны составляют 880 тысяч человек. Между тем, численность российской группировки в Украине и вокруг нее составляет 720 000 человек, включая резервы и силы безопасности. Это выглядит как разумное соотношение, учитывая тот факт, что Украина в большинстве своем защищает свои позиции.

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"Но грубое сравнение вводит в заблуждение. Где это важно — на передовой, в окопах — Россия возмещает свои потери значительно быстрее Украины. Она способна бросить людей вперед, часто со стимулом российских винтовок, направленных им в спину, а Украина — нет", — отмечает The Economist.

Издание напоминает, что в 2024 году Россия пополнила свою армию на 430 тысяч человек, не возвращаясь к всеобщей мобилизации. Даже после ошеломляющих потерь численность личного состава армии РФ возросла примерно на 140 000, и в этом году планируется увеличить примерно на столько же.

Российская группировка в Украине также поддерживается другими элементами ее более широкой, официально 1,5-миллионной армии. "Я гарантирую, что в войне против нас участвует не менее 1 миллиона российских солдат", — сказал высокопоставленный украинский чиновник.

Украина стоит перед трудным выбором

"Чтобы сократить разрыв, Украина стоит перед тяжелым выбором. Одним из способов было бы снизить возраст мобилизации с 25 до 18 лет. Эта идея была бы очень непопулярна среди нации и даже не всем командирам ВСУ она нравится", — отмечают в статье.

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Высокопоставленный американский чиновник предполагает, что единственный шанс Украины бороться с "плохим" соглашением Трампа – это мобилизовать свою молодежь.

Даже официальные лица в окружении Зеленского признают, что Украине придется расширить свою мобилизацию, если она хочет выстоять в борьбе.

Официально правительство отдает приоритет военным усилиям над всем остальным. Неофициально оно сохраняет более сложный баланс: согласовывает первые потребности с потребностями экономики, которая находится под давлением. В настоящее время правительство защищает от призыва чуть менее 1 миллиона забронированных работников. Но противоречивость политики, учитывающей такие вещи, как налоговые поступления, демонстрирует тот факт, что некоторые работники одной известной сети парфюмерных магазинов забронированы, а многие производители дронов – нет.

"Зеленскому, возможно, придется больше рисковать своей экономикой, если он вообще хочет сохранить страну", – говорит высокопоставленный европейский чиновник в комментарии изданию.

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The Economist предполагает, что если война и дальше будет продолжаться, а Россия будет продолжать увеличивать численность своей армии, как это было раньше, мобилизация в Украине должна будет стать еще более жесткой. Такая перспектива рискует открыть разногласия в и так истощенной стране, считают авторы статьи.

Ранее сообщалось, что в Украине был запущен контракт для 18–24-летних добровольцев.

Граждане в возрасте от 18 до 24 лет, которые подпишут годовой контракт с армией, получат, в частности, один миллион гривен за год службы.

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