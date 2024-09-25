Мобилизация мужчин 50-60 лет: кого все же будут забирать в армию

Некоторые мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованными: в ВР назвали детали
Сухопутные войска издали директиву, что мужчины от 50 до 60 лет, ранее подлежавшие мобилизации, могут быть мобилизованы только в случае отдельного мобилизационного распоряжения Генштаба.
Будут ли забирать в армию мужчин 50+, объяснил член комитета по нацбезопасности и обороне Верховной Рады, нардеп Федор Вениславский в комментарии LIGA.net.
Он подтвердил, что в директиве, о которой ранее писал нардеп Алексей Гончаренко, действительно есть положение, ограничивающее мобилизацию мужчин в возрасте 50-60 лет.
По словам Вениславского, после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности. Отдельное мобилизационное распоряжение выдает Генеральный штаб ВСУ.
Нардеп заверил, что это решение – общая позиция военного руководства.
Напомним, 23 сентября, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.
Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.
В Сухопутных войсках обтекаемо прокомментировали эту информацию. "Указанные решения, принятые в том числе с целью снижения общественного напряжения, оформлены в установленном порядке и доведены до определенных воинских частей для служебного пользования", – говорилось в сообщении. Какие были внесены изменения, в Сухопутных войсках не уточнили.
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