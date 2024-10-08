Мобилизация мужчин 50-60 лет: в ТЦК рассказали, что изменилось

В Украине военнообязанные 50-60 лет могут быть призваны только по специальному мобилизационному распоряжению. Впрочем, прямого запрета на их призыв в армию нет.

Об этом рассказал начальник сектора мобилизационно оборонной работы Сумского областного ТЦК и СП Сергей Монукало в интервью "Главреду".

Процедура мобилизации этой категории военнообязанных абсолютно прозрачна, подчеркнул он. Призыв таких лиц осуществляется по письменному согласию воинских частей специальным мобилизационным распоряжением и касается преимущественно подразделений, не имеющих специальных требований к военнообязанным.

"То есть не в военно-штурмовые войска, а в подразделения обеспечения или в государственную службу специального транспорта (ДСПТ)", — пояснил Монукало.

По его словам, такие военнообязанные проходят ВЛК для определения пригодности. Затем с ними работают рекрутеры соответствующих частей и проводятся собеседования в ТЦК. По результатам этих этапов им оформляют отношение к части и назначают соответствующую военную специальность.

"После этого списки утверждаются Генеральным штабом, а в мобилизационном распоряжении указываются конкретные фамилии, чтобы человек понимал, что он в другую часть или на другую специальность не пойдет", — заявил Сергей Монукало.

Как сообщил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк, в Украине будет введено экономическое бронирование. Решение уже принято. В настоящее время рассматривают три модели такой брони.

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