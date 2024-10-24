Мобилизация мужчин 50-60 лет: в ТЦК заявили, что все равно будут брать "дедов"

Граждане старше 50 лет, не имеющие права на отсрочку, подлежат мобилизации на общих условиях, отмечает Волынский ТЦК

Запрета по мобилизации граждан возрастной категории от 50 до 60 лет нет.

Об этом говорится в заявлении Волынского областного ТЦК и СП.

В военкомате отметили, что в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", военнообязанными являются лица мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, которые могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

"А относительно "сенсации" вокруг новости, что мужчин в возрасте от 50 до 60 лет не будут мобилизовать, отмечаем, что запрета на призыв на военную службу граждан данной возрастной категории нет. Есть соответствующее распоряжение по мобилизации лиц данного возраста, однако этот документ регулирует процедуру призыва указанной категории лиц и, собственно, предназначен только для служебного пользования", – говорится в сообщении.

Волынский ТЦК утверждает, что в Украине мужчин от 50 до 60 лет мобилизуют установленным порядком. Это означает, что граждане старше 50 лет, не имеющие освобождения от военной службы по состоянию здоровья или других законных оснований, подлежат мобилизации на общих условиях.

"Во время мобилизации основное внимание уделяется определению пригодности к службе по состоянию здоровья, военной специальности и имеющемуся опыту. Таким образом, если человек старше 50 лет соответствует вышеуказанным критериям, он может быть мобилизован... Итак, мобилизация граждан в возрасте 50-60 лет является правомерной и полностью соответствующей нормам действующего законодательства", — уверяет Волынский ТЦК.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности.

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