Мобилизация мужчин 60+ или 25-: экс-нардеп назвал, чем они могут заниматься в армии

По его словам, организационная работа и небоевые должности в армии могут занять именно эти мужчины.

Мужчины старше 60 лет, или менее 25 лет, освобожденные от мобилизации, могли наниматься в штат ВСУ и производить определенный относительно безопасный перечень работ.

Такое мнение высказал бывший народный депутат, основатель Центра поддержки аэроразведки, а ныне командир подразделения ударных беспилотников Игорь Луценко в интервью "Громадське".

"Вот у нас сейчас опять новое место дислокации. Эту всю организационную работу и ремонт что, должны рядовые солдаты обязательно делать? Нет. А бухгалтеры в штабе или все эти делопроизводители, им нужно быть военнослужащими? Я считаю, что нет. способ мы бы высвободили колоссальный ресурс", – говорит Луценко.

По его словам, судя по личному составу, на 5% россияне сильнее — они начинают теснить нас на Донбассе.

"Так же мы можем эти 5% компенсировать именно гражданскими людьми, которые бы заменили эти функции. Я думаю, что можно напрячься и сделать это. Поднять уровень менеджмента, а не терпеть эту "совковщину". Потому что есть много людей, которых неоправданно держат в тылу без дела. И одновременно тех, кто на фронте, держат очень долго, потому что эти сидят в тылу", — подытожил Игорь Луценко.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

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