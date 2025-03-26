Мобилизация мужчин с инвалидностью: кого могут отправить на фронт

В Украине для некоторых категорий граждан призывного возраста действует отсрочка от мобилизации, среди них – лица с инвалидностью. Впрочем, есть исключения.

Какая группа инвалидности освобождает от мобилизации и в каких случаях такой мужчина может попасть на фронт, сообщает "УНИАН".

Мобилизация с инвалидностью в 2025 году не проводится. Таких мужчин освобождают от призыва вне зависимости от группы. Впрочем, гражданам нужно оформить официальную отсрочку в ТЦК, чтобы воспользоваться своим правом.

Ранее появлялась информация о том, что в Украине может быть введена мобилизация с инвалидностью 3 группы. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект, по которому предусмотрена отмена отсрочки для таких лиц, однако он еще не принят.

Однако от ТЦК может прийти повестка мужчинам с инвалидностью. Это не нарушение закона, потому что работники военкоматов могут выдавать повестки и направлять на ВЛК кого угодно. В таком случае следует явиться в ТЦК и предоставить документы с подтверждением инвалидности. Если мужчина докажет, что имеет отсрочку, то уйдет от возможного штрафа.

Это особенно касается тех случаев, когда мужчина вообще не состоит на учете в ТЦК. В таком случае в военкомате могут даже не знать о его инвалидности.

Мобилизация лиц с инвалидностью возможна в трех случаях:

по добровольному согласию – если такой мужчина сам хочет попасть на фронт и не имеет серьезных проблем со здоровьем, то может подписать контракт добровольца;

если нет отсрочки – после получения удостоверения по инвалидности мужчине нужно обратиться в ТЦК и получить официальное освобождение от мобилизации, ибо если этого не сделать – лицо считается пригодным к службе и может получить боевую повестку;

если инвалидность не подтвердили после пересмотра – мужчины, получившие диагноз после начала полномасштабной войны, должны пройти перекомиссию; если экспертная комиссия не подтвердит инвалидность, лицо потеряет отсрочку.

Напомним, суды начали проверять вручение повесток ТЦК по трекеру "Укрпочты". Апелляционные административные суды, пересматривая решение местных судов по делам о штрафах от ТЦК, начали проверять движение посланных "Укрпочтой" и обнаружили интересные детали.

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