Мобилизация мужчин за границей: будут ли выдавать повестки и как обновить данные — объяснение нардепа

В новом законопроекте оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность.
Военнообязанные украинские мужчины за границей не будут получать повестки, но смогут воспользоваться электронным кабинетом и дистанционно обновить персональные данные.
Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.
По его словам, пока не существует механизма, посредством которого военнообязанным мужчинам за границей могли бы вручать повестки.
"Мы предоставляем возможность через средства либо телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные", – отметил нардеп.
Вениславский также отметил, что в новом законопроекте оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность.
"Мы оставили возможность лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — подчеркнул он.
Такой возможностью, по словам нардепа, могут воспользоваться студенты, находящиеся на учебе за границей, и мужчины, переехавшие за границу еще до начала полномасштабной войны.
Напомним, ранее Федор Вениславский сообщил, что в комитете предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить мужчинам за границей предоставление консульских услуг, если у них нет военно-учетных документов.
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