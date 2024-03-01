Мобилизация мужчин за границей: будут ли выдавать повестки и как обновить данные — объяснение нардепа

В новом законопроекте оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность.

Военнообязанные украинские мужчины за границей не будут получать повестки, но смогут воспользоваться электронным кабинетом и дистанционно обновить персональные данные.

Об этом сообщил в интервью "РБК-Украина" член комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат Федор Вениславский.

По его словам, пока не существует механизма, посредством которого военнообязанным мужчинам за границей могли бы вручать повестки.

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"Мы предоставляем возможность через средства либо телефонной связи, либо через электронный кабинет получить соответствующий военно-учетный документ или уточнить свои данные", – отметил нардеп.

Вениславский также отметил, что в новом законопроекте оставили возможность регистрации в электронном кабинете как право, а не как обязанность.

"Мы оставили возможность лицам, проживающим за пределами Украины, воспользоваться электронным кабинетом для дистанционного обновления данных без въезда на территорию Украины, поскольку потом возникнет проблема с возможностью их выезда", — подчеркнул он.

Такой возможностью, по словам нардепа, могут воспользоваться студенты, находящиеся на учебе за границей, и мужчины, переехавшие за границу еще до начала полномасштабной войны.

Напомним, ранее Федор Вениславский сообщил, что в комитете предварительно отклонили норму о том, чтобы запретить мужчинам за границей предоставление консульских услуг, если у них нет военно-учетных документов.

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