Мобилизация не дала РФ результатов, бойцы массово гибнут и не хотят воевать — Минобороны

Произведенная частичная мобилизация в России не дала результатов, на которые рассчитывало руководство РФ.

Мобилизация в России не принесла результатов, которых ожидало российское командование. Мобилизированные гибнут в большом количестве и стараются избегать участия в военных действиях.

Об этом на брифинге сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, разговоры оккупантов свидетельствуют о том, что мобилизация не изменила ситуацию на фронте, как того ожидало российское командование и в целом потерпела крах. Мобилизированные не стремятся идти в бой, а наоборот, стараются избегать участия в боевых действиях.

"Из-за низкого уровня подготовки увеличиваются потери личного состава, в том числе и военных с боевым опытом, что приводит к массовому недовольству", — сказала Анна Маляр.

Напомним, что в Херсонской области российские мобилизованные массово сбегают с позиций в сторону Мариуполя. Их отлавливают вертолетами и возвращают на передовую.

В частности, уже несколько месяцев ВС РФ пытаются захватить город Бахмут на Донетчине. ВСУ удается сдержать набеги оккупнатов. Зеки-"вагнеровцы", которых командование посылает почти с голыми руками на штурм, гибнут сотнями.

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