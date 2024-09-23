Мобилизация ограниченно годных в возрасте 18-25 лет: нардеп сообщил важную новость

Директива о запрете мобилизации мужчин от 18 до 25 лет уже поступила в областные и районные ТЦК, говорит нардеп.

В Украине прекратили мобилизацию ограниченно пригодных мужчин в возрасте от 18 до 25 лет. Призыв возможен только по письменному согласию.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

По его словам, мобилизацию ограниченно пригодных в возрасте от 18 до 25 лет остановили. Призыв возможен только по письменному согласию.

"В директиве Командования Сухопутных Войск на Оперативные Командования и на ТЦК 116/2/1/21409 от 19.09.2024 в пункте 1 указано про непризыв мужчин с 18 до 25 лет. Эта директива через Оперативные Командования уже пришла в областные и районные ТЦК", – говорит Гончаренко.

Мобилизация "ограниченно годных" до 25 лет: что известно про юридическую коллизию

Напомним, что в Украине не мобилизуют мужчин моложе 25 лет, не имеющих военного опыта и имеющих статус "призывников". Однако с "ограниченно годными" младше 25 лет вышла коллизия.

Мужчины до 25 лет, не служившие в армии и не имеющие военного опыта, считаются призывниками, а не военнообязанными. Поскольку во время военного положения набора на срочную службу не было, их не мобилизовали. В противном случае мужчины до 25 лет, которые служили срочную или имели военную кафедру, или состоят на воинском учете как военнообязанные, а не призывники, также подлежали мобилизации.

Также статус военнообязанного имеют лица, которые приписывались к призывным участкам по старому законодательству и им установили статус непригодных к военной службе в мирное время или ограниченно пригодных в военное время. То есть по ним до сих пор не действовала норма о "мобилизации от 25 лет".

В качестве примера можно привести недавний инцидент на Закарпатье. В Ужгороде мобилизовали 22-летнего парня, хотя мужчины до 25 лет не подлежат мобилизации. В ТЦК со своей стороны объяснили, что поскольку молодой человек состоит на учете не как призывник, а как военнообязанный, то подлежит мобилизации.

Ранее Алексей Гончаренко сообщил, что мужчины от 50 до 60 лет, подлежащие сейчас мобилизации, в дальнейшем могут быть мобилизованы только в случае распоряжения Генштаба.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.