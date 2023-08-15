Мобилизация ограничено пригодных: где могут служить и что нужно знать

Ограниченно пригодные для военной службы мужчины также могут быть мобилированы, однако есть определенные нюансы.

Ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. Однако некоторые особенности этого статуса имеют.

Подробно об этом объяснил Одесский областной ТЦК и СП.

По определенным статьям, расписание болезней предполагает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально".

"Поэтому в военное время ВЛК принимает постановление "пригодный к военной службе" во всех таких случаях, кроме ст. 22-в", – говорится в сообщении.

В случае несогласия с выводом, решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Обжалование происходит путем подачи иска или жалобы (в ВЛК высшего уровня) с добавлением справки ВЛК и других медицинских документов, если таковые имеются.

В то же время обжалование постановления ВЛК не останавливает его действие.

Согласно приказу Минобороны ограниченно пригодные не могут служить в:

десантных войсках;

плавсоставе флота;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Но могут служить в:

частях или подразделениях обеспечения;

военкоматах (ТЦК и СП);

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Узнать степень годности к военной службе можно в приказе Минобороны №402.

Перечень диагнозов определяющих степень пригодности к военной службе – приложение №1;

Объяснение по применению этого документа — Приложение №2.

Ранее юрист рассказал, должны ли ограниченно пригодные проходить ВЛК во время мобилизации.

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