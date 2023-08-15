Мобилизация ограничено пригодных: где могут служить и что нужно знать

Ограниченно пригодные для военной службы мужчины также могут быть мобилированы, однако есть определенные нюансы.
Ограниченная пригодность не является основанием для отсрочки от мобилизации или увольнения с военной службы. Однако некоторые особенности этого статуса имеют.
Подробно об этом объяснил Одесский областной ТЦК и СП.
По определенным статьям, расписание болезней предполагает формулировку "ограниченная пригодность или пригодность определяется индивидуально".
"Поэтому в военное время ВЛК принимает постановление "пригодный к военной службе" во всех таких случаях, кроме ст. 22-в", – говорится в сообщении.
В случае несогласия с выводом, решение военно-врачебной комиссии можно обжаловать в комиссии высшего уровня или суде. Обжалование происходит путем подачи иска или жалобы (в ВЛК высшего уровня) с добавлением справки ВЛК и других медицинских документов, если таковые имеются.
В то же время обжалование постановления ВЛК не останавливает его действие.
Согласно приказу Минобороны ограниченно пригодные не могут служить в:
- десантных войсках;
- плавсоставе флота;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
Но могут служить в:
- частях или подразделениях обеспечения;
- военкоматах (ТЦК и СП);
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Узнать степень годности к военной службе можно в приказе Минобороны №402.
- Перечень диагнозов определяющих степень пригодности к военной службе – приложение №1;
- Объяснение по применению этого документа — Приложение №2.
Ранее юрист рассказал, должны ли ограниченно пригодные проходить ВЛК во время мобилизации.
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