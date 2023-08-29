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Мобилизация осенью: кому будут вручать повестки в первую очередь

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
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Мобилизация осенью: кому будут вручать повестки в первую очередь

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

Украинский военный рассказал, что они нуждаются в нормальном мобилизационном плане.

Вооруженные силы Украины требуют разных специалистов, прежде всего пехоты, танкистов, артиллеристов, пилотов и десантников.

Об этом рассказал капитан Вооруженных Сил Украины Валерий Прозапас, передает "Зеркало недели".

По его словам, каждый учебный центр имеет свою специфику и в зависимости от специальности людей направляют в соответствующие учебные центры.

Он подчеркнул, что ВСУ требуется нормальный мобилизационный план.

"Потому что мы не можем пройти весь путь по тому составу армии, которым началась война. Нужно людям нужно доносить, что подавляющее большинство военнообязанных все равно пройдут через Вооруженные Силы. Да, это неприятно слышать. Но какая бы ни была техника современная, которая бы не было вооружения, воевать на нем нужно людям", — сказал он.

Как ранее писали, что в Украине хотят усилить мобилизацию, где планирует выдавать больше повесток.

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Дата публикации
Просмотры
1861
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