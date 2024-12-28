Мобилизация осужденных: глава "Слуги народа" о том, позаимствовала ли Украина опыт РФ

Шуляк заверила, что в Украине мобилизация осужденных происходит по добровольному согласию, в отличие от РФ.

Мобилизация заключенных в России позволила на некотором этапе быстро компенсировать потери и нарастить численность войска.

Как мобилизация заключенных проходит в Украине, рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, передает "Украинское Радио".

Нардепка считает, что в этом вопросе нецелесообразно сравнивать Украину с Россией, потому что украинское законодательство и то действующее в России законодательства — "это две большие несравнимые вещи".

"Потому что в России всех увлекли, увезли, бросили на фронт и все, там никого не спрашивают: согласен ты — не согласен", — говорит она.

Шуляк заверила, что в Украине мобилизация осужденных происходит по добровольному согласию. Причем с согласия как самого самого осужденного, так и с согласия соответствующей воинской части. Соответственно, командир воинской части может отказаться, если ему по определенным параметрам такой человек не подходит, или у него, например, есть сомнения. То есть речь идет о добровольном согласии с двух сторон.

По данным нардепки, по состоянию на конец лета более 5 тысяч осужденных подали в то время соответствующие документы на то, чтобы быть мобилизованными.

"Были даже к тому времени уже и первые женщины, которые также хотели воспользоваться этой возможностью. Мы рассчитывали, когда принимали такое законодательство, что наш мобилизационный ресурс будет примерно 10 тысяч человек, которые будут пригодны к службе. Давайте же не забывать, что там нужно еще обязательно пройти и ВЛК, и психологическую экспертизу для того, чтобы эти люди были полноценными боевыми единицами и защищали нашу страну", – говорит Шуляк.

Ранее в Генштабе сообщили, что более 6 тысяч заключенных сейчас служат в Вооруженных силах Украины наравне с другими военнослужащими.

Напомним, в составе 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко сформировано отдельное подразделение из осужденных лиц, решивших уйти на фронт добровольцами.

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