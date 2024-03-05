Мобилизация осужденных: кого из заключенных сами военные не хотят видеть в ВСУ

По словам Малюськи, речь идет в пример о тех немногих людях, которые совершали военные преступления во время службы.

Даже если законом была разрешена мобилизация осужденных, существует определенная категория заключенных, против появления на фронте которых категорически выступают военные.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Минюста Денис Малюська.

По его словам, военные мягко говоря не в восторге, если на фронт будут отпускать тех, кто совершил военные преступления, например, во время прохождения службы.

"То есть он уже совершил какую-то беду в армии. Второй раз его пускать им не очень хочется. Речь не идет о дезертирах, а именно тех, кто совершал преступления, находясь уже на военной службе. Соответственно, такая категория может быть, наверное, исключена", – сказал министр.

Ранее нардеп Федор Вениславский пояснил, что законопроект о мобилизации предполагает, что часть осужденных могут приобщаться к ВСУ.

В свою очередь заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.

Напомним, что Игорь Гуменюк, устроивший взрывы в Шевченковском суде и в результате чего сам погиб, 8 лет ждал приговора и постоянно просился на передовую воевать. Однако суд отвечал отказом.

Также в Хмельнитчине приговоренный к пожизненному заключению попросился на фронт, однако местный суд отказался удовлетворить его ходатайство.

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