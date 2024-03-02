Мобилизация осужденных в Украине: нардеп ответил, кто может пойти на фронт

Член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Федор Вениславский пояснил, что законопроект о мобилизации предусматривает, что часть осужденных могут приобщаться к ВСУ.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

Федор Вениславский отметил, что те осужденные, которые не находятся в местах лишения свободы могут быть мобилизованы.

"Мы предусмотрим, чтобы осужденные, которые получили наказание без реального отбытия его в местах пенитенциарной системы (или осужденные с отсрочкой от отбывания наказания, или условно осужденные, которые физически находятся на свободе), могут быть мобилизованы, они также будут взяты на воинский учет", - сказал он.

Также член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки добавил, что осужденные, которые находятся в местах лишения свободы тоже получат возможность защищать Украину на фронте. Однако есть исключения - осужденные за преступления против основ национальной безопасности, против половой свободы человека и некоторых других наиболее сенситивных преступлений, не получат такого права.

Ранее заместитель министра юстиции Елена Высоцкая сообщила, что мобилизация осужденных обязательно будет предусматривать запрос военных: если они не изъявят желания пополнять подразделение таким лицом, в суд не будут подавать соответствующее ходатайство.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец поделился своими предложениями о механизмах привлечения заключенных к защите государства и сообщил, готовы ли осужденные служить в армии.

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