Мобилизация осужденных в Украине: в Минобороны объяснили, кто не может воевать в ВСУ

В Раде 13 марта зарегистрировали проект закона " О мобилизации осужденных ". Теперь решение воевать в ВСУ будет зависеть не только от его личного желания и состава преступления, но и вывода ВЛК, решения суда и готовности командира принять такое лицо на службу в свое подразделение.

Детали закона рассказал спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин.

Как отметил представитель, ограничения будут действовать для лиц, которые:

отбывают наказание или были осуждены за преступления против основ нацбезопасности Украины,

умышленное убийство двух или более людей или убийство с особой жестокостью,

или сопряженное с изнасилованием или сексуальным насилием, преступления против половой свободы и неприкосновенности, преступления,

связанные с терроризмом, нарушение правил дорожного движения в состоянии опьянения, если оно повлекло за собой смерть нескольких людей,

убийство или покушение на убийство правоохранителя или военнослужащего, особенно тяжкие коррупционные преступления.

Решение об условно-досрочном увольнении принимает суд.

"Осужденные смогут служить в соответствующих специальных подразделениях воинских частей. Закон вступит в силу после подписания президентом и в следующий день после его официального опубликования", — добавил он.

Заметим, что Украина способна мобилизовать 10-20 тысяч таких мужчин.

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