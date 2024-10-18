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Мобилизация от 18 лет — вполне реальный сценарий: военный ВСУ назвал причину

Мобилизация от 18 лет — вполне реальный сценарий: военный ВСУ назвал причину

Мобилизация в Украине / Фото: ТСН.ua

В Украине мобилизационный возраст составляет 18 лет.

Снижение мобилизационного возраста в Украине может стать реальным сценарием развития событий в случае необходимости дополнительного ресурса для обороны страны.

Такое мнение высказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире телеканала "Еспресо".

"Хочу напомнить, что в Украине мобилизационный возраст составляет с 18 лет. Здесь дискуссий просто не может быть”, — сказал он.

В то же время Иван Тимочко считает, что вопрос снижения мобилизационного возраста не будет рассматриваться, если "законодательство не будет давать лазеек, чтобы избежать мобилизации, а будет мотивировать граждан защищать свою страну".

В частности, по его мнению, требует законодательного урегулирования получение высшего образования мужчинами от 25 лет, которые таким образом избегают военной службы.

"Я понимаю, что молодежь должна учиться и получать образование, но точно не мужчины в возрасте от 25 лет. Они имели шанс получить высшее образование. Поэтому, возможно, сейчас важно воспользоваться шансом защитить свою страну", — добавил глава Совета резервистов.

Напомним, в Верховной Раде говорят, что не располагают информацией об официальных требованиях по снижению призывного возраста от западных партнеров.

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