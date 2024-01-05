Мобилизация по лотерее и "бронь" за высокую зарплату: Стефанчук прокомментировал идеи

Спикер украинского парламента напомнил, что в Британии в свое время был "налог на трусость".

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук считает проявлением общественной дискуссии высказанные идеи о мобилизации путем лотереи или бронировать от мобилизации мужчин, которые получают высокие зарплаты и платят большие налоги.

Об этом он говорил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

Стефанчук подтвердил, что слышал об идее бывшего министра экономики Тимофея Милованова, но заверил, что ее в законопроекте нет.

“Знаю об очень многих идеях и о жеребьевке, и о мобилизации по дате рождения, и о многом другом. Но воспринимаем это просто как идеи, как продолжающуюся в обществе дискуссию. Для меня же более важны решения, на которые выйдет комитет Верховной Рады", — отметил он.

Также председатель ВР прокомментировал инициативу бронировать от мобилизации мужчин, которые получают высокие зарплаты, а значит, платят больше налогов. По его словам, этого нет в законопроекте, кроме того, по мнению Стефанчука, "этому должна предшествовать очень большая дискуссия".

Спикер украинского парламента напомнил, что в Британии в свое время был такой "налог на трусость", когда можно было откупиться от рыцарской обязанности идти воевать. Но он также подчеркнул, что ни в одной стране не знает примеров успешной реализации такой идеи.

“С другой стороны, у нас есть и необходимость финансировать армию... Поэтому надо думать... Это же простая математика: нельзя выигрывать войну, не имея необходимого финансово-денежного обеспечения людей, которые сражаются за страну. Все должно быть обоснованным”, — размышлял Руслан Стефанчук.

Глава ВР также напомнил, что весь бюджет Украины состоит из части, которую зарабатывает Украина и она идет на финансирование ВСУ, а за счет другой части, которую мы получаем в результате сложных переговоров с нашими партнерами, финансируется все остальнее.

“Если есть необходимость мобилизации определенного количества людей, они должны понимать, что будут одеты, обеспечены, накормлены и в случае, не дай Бог чего, получают необходимые компенсации. Иначе – это нечестная государственная политика”, — подчеркнул Стефанчук.

Напомним, ранее народный депутат от "Слуги народа" Марьяна Безуглая поинтересовалась в соцсети, поддерживают ли украинцы идею заплатить за бронь от мобилизации.

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