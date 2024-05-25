Мобилизация по-новому: адвокат назвал три основания для задержания и доставки в ТЦК

Есть три основания, когда правоохранители могут задержать военного обязанного и доставить в ТЦК и СП.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своем Ютуб-канале.

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По его словам, первым основанием для применения задержания и доставки лица в ТЦК является установление полицейским факта совершения лицом админправонарушения, предусмотренного статьями 210 или 210-1 Кодекса об админправонарушениях.

"Может ли подобная информация служить как раз основанием для задержания? Нет, потому что нужны доказательства, например, что в отношении вас начальником ТЦК вынесено постановление - серия, номер, дата, время и фабула дела. То есть когда вручалась повестка, способ вручения и когда вы не явились. Кроме этого должна содержаться информация о наличии письма начальника ТЦК по вашему задержанию и доставке. Только одной информации, что вы нарушаете мобилизационное законодательство, как это происходит сейчас, недостаточно", - подчеркнул он.

Так что в таком случае, отмечает адвокат, можно вносить свои возражения и потребовать предоставить доказательства для задержания.

Второе основание изложено в пункте 47. Так говорится, что в случае отказа от получения повестки, полицейский, входящий в состав группы оповещения, проводит админзадержание и доставку гражданина в ТЦК на основании статей 261 и 262 Кодекса об админправонарушениях.

"То есть, если на улице вас остановила группа оповещения в составе работников ТЦК и полицейских и пытаются вручить повестку для обновления учетных данных или отправки на ВВК, а вы отказываетесь их получать, составляется акт отказа от получения повестки, который подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения, после чего полицейский осуществляет админзадержание и доставку этого лица в ТЦК. Именно эта норма дает неограниченные полномочия и узаконивает незаконные задержания с бусиком. То есть можно задержать гражданина, не установив в его действиях состава административного правонарушения", - пояснил он.

Третье основание, рассказал Симутин, изложено в пункте 54. Согласно этой статье, если во время проверки военно-учетного документа будет установлено, что гражданин нарушает правила военного учета и выявлены разногласия военно-учетного документа по военно-учетным данным Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервностей "Оберег", то в таком случае старший группы оповещения сначала предлагает проследовать в ТЦК для взятия на военный учет, либо прохождения медосмотра, либо уточнения своих персональных данных. Тогда на месте оформляется и вручается повестка.

"В случае отказа от получения повестки представителем, уполномоченным вручать повестки, составляется акт отказа от получения повестки, которой подписывается не менее чем двумя членами группы оповещения. Акт отказа от получения повестки объявляется гражданину и подается руководителю ТЦК для принятия мер к правонарушителю", — объяснил юрист.

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