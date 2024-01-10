Мобилизация по-новому: что в документе на 200 страниц – обзор новостей

В парламентских комитетах активно обсуждают законопроекты о мобилизации. Один из нардепов вышел в прямой эфир и рассказал, что происходит за закрытыми дверями, по которым вопрос идет дискуссия, и когда уже будет голосование.

Об этом подробнее смотрите в эксклюзиве Виктории Гнатюк на TSN.UA.

Какие пункты из законопроекта о мобилизации вычеркивают

По состоянию на 10 января в Верховной Раде зарегистрировано пять версий законопроекта о мобилизации. Один из них от Кабмина, а четыре – альтернативные, представленные народными депутатами. Первый от Алексея Гончаренко, второй от Георгия Мазураша, над третьим работало сразу 13 нардепов, в том числе Дмитрий Разумков, четвертый, альтернативный документ подал Андрей Кит и Николай Люшняк. Какое-то решение обещали озвучить еще 9 января, но по состоянию на 10 января продолжаются обсуждения.

Происходящее за закрытыми дверями в прямом эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" рассказал Егор Чернев — заместитель председателя комитета по обороне и рассекретил, какие пункты из законопроекта точно вычеркивают.

Демобилизация, мобилизационный возраст, студенты

Чернев отметил, что законопроект расписан на 200 страниц, а некоторые пункты с поданными от нардепов альтернативных предложений – схожи между собой. Но не менее острым остается вопрос о демобилизации военных.

Открытым до сих пор остается вопрос о мобилизационном возрасте: снизят ли его до 25 лет, или оставят на нынешних 27-ми. Неизвестна до конца и судьба студентов. Там тоже могут появиться новые изменения, а может, наоборот, все остаться как есть.

Что еще планируют убрать

Также стало известно, что из скандального законопроекта о мобилизации планируют убрать норму о блокировании банковских карт и счетов уклоняющимся от мобилизации. Когда такие намерения озвучили на широкую общественность – поднялась новая шумиха, шокированные таким предложением были и адвокаты.

В комментарии для ТСН.ua они выразили мнение, что норма о блокировании банковских счетов антиконституционна, потому что лишает человека заработной платы и средств на существование. В частности, юрист Роман Симутин не исключает, что ограничение в использовании средств приведет к проблемам с оплатой кредитов и коммунальных услуг. По его словам, блокировка карт, а иными словами – зарплат, крайне негативно повлияет на экономику страны.

"Это может означать то, что все пойдут в "тень". Как на мой взгляд – сразу. Это против здравого смысла".

Когда будут расставлены точки над "i"

Также рассматривают введение оснований для увольнения со службы военнослужащих, родственники которых погибли при участии в АТО, и сокращение срока увольнения срочников. Впрочем, правок еще может быть множество – об этом говорил и заместитель председателя комитета по обороне Егор Чернев. Так что спрогнозировать, когда все круги ада будут пройдены и когда закон вовсю заработает – фактически невозможно.

Первое чтение и российское ИПСО

И все же уже наконец-то известно, что первое чтение по законопроекту о мобилизации состоится 11 января. Дату с трибуны парламента назвал Давид Арахамия. Впрочем, рашисты зря времени не тратят попусту. Вражеские телеграм-каналы уже распространяют информацию о том, что якобы столичные власти закрывают все выезды из города, чтобы начать "массово призывать всех мужчин". Об этом предупредил Центр противодействия дезинформации. Россияне манипулируют из-за закрытия моста через Вышгородский канал, но забывают уточнить, что это произошло в связи с капитальным ремонтом и что движение с 17 января будет происходить по понтонному мосту в обоих направлениях.

Журналисты ТСН спросили у обычных прохожих в Киеве их мнение относительно готовящегося к голосованию закона о мобилизации, которым украинцы видят закон.

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