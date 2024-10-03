Мобилизация по-новому: какие изменения подготовили для украинцев

Ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВЛК.

Правительство разрешило военным частям призывать добровольцев, минуя ТЦК. А командиры теперь вправе самостоятельно выдавать направления на ВЛК. Соответствующее постановление было принято 1 октября. Еще одно мобилизационное нововведение власти касается призывников. В 17 лет они должны стать на учет через Резерв+ или путём явки в ТЦК, иначе придется платить штраф.

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Призыв без ТЦК

Кабинет Министров Украины внес изменения в Порядок призыва граждан на военную службу во время мобилизации. Об этом сообщил депутат Алексей Гончаренко. Следовательно, командир воинской части сможет самостоятельно предоставлять направление для прохождения ВЛК, чтобы определить степень пригодности к воинской службе.

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Также предоставляется право командирам воинских частей осуществлять комплектование боевых воинских частей за счет добровольцев, изъявляющих желание проходить службу по призыву. Генштаб ВСУ может определить перечень воинских частей, командирами которых осуществляется призыв резервистов и военнообязанных.

Постановка на учет через "Резерв+".

Еще одно нововведение касается призывников, которым исполнилось 17 лет. Они должны стать на учет через Резерв+ или путем явки в ТЦК, в противном случае придется платить штраф. Министерство обороны предлагает исключить из законодательства комиссии по взятию на военный учет призывников. Соответствующий законопроект Правительства 12076 зарегистрирован в Верховной Раде.

Также предлагается исключить нормы о том, что органы местного самоуправления, бизнес и учебные заведения ежегодно обязаны подавать в соответствующие районные (городские) ТЦК списки граждан Украины, подлежащих взятию на военный учет призывников. Подача сведений о себе возлагается на призывника. Ему предоставляется возможность встать на учет дистанционно через Резерв+.

В противном случае он должен будет явиться в ТЦК и уплатить штраф от 17 тысяч до 25,5 тысяч грн. Однако есть ряд уважительных причин, которые могут спасти вас от штрафа.

"Уважительными причинами не прохождения электронной идентификации (не уточнения своих персональных данных) средствами Электронного кабинета призывника, военнообязанного, резервиста и/или неприбытия в ТЦК, признаются: болезнь гражданина; препятствие стихийного характера; проживание (нахождение) во время действия особого периода на временно оккупированной территории Украины или на территории, где ведутся боевые действия; социальной поддержки", - отмечено в сообщении.

В законопроекте 12076 предлагается установить, что ежегодно с 1 января по 31 июля граждане Украины мужского пола, которым в год взятия на военный учет исполняется 17 лет, берутся на учет призывников с внесением соответствующих сведений в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов путем .

Граждане, которые не стали на военный учет призывников в вышеуказанный период, берутся на военный учет призывников только после личного прибытия в районный (городской) ТЦК с одновременным привлечением к ответственности по закону, при условии достижения ими 18-летнего возраста. То есть должны будут уплатить штраф.

Цифровизация мобилизационных процессов

Напомним, ранее заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко заявила, что персональные данные мужчин будут автоматически вносить в Реестр "Оберег".

"Данные по всем мужчинам от 16 до 60 будут актуализированы через реестры Государственной миграционной службы, Минюста и Администрации Государственной пограничной службы ", — заявили в ЛОГА.

Также ребят от 16 до 25 лет, которые будут оформлять паспорт, автоматически внесут в реестр "Оберег" без прохождения ВЛК. Это касается и тех ребят, которые проживают за границей. Актуальность находящихся за рубежом военных электронных документов для мужчин 18-60 лет будет проверяться через взаимодействие с ДМС. Т

данные из Демографического реестра попадут в Реестр "Оберег" автоматически и для этого не нужно будет, чтобы ТЦК вносило их "вручную".

Отсрочка от мобилизации через "Резерв+"

С ноября 2024 года в приложении "Резерв+" можно будет получить отсрочку от мобилизации. Продолжить отсрочку можно также через приложение. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко на конференции IT Arena 2024 года.

Так, в "Резерв+" планируют добавить функцию получения отсрочки для студентов дневной формы обучения, многодетных родителей и лиц с инвалидностью. Новая функция должна облегчить жизнь, в частности, студентам, которые учатся за границей.

"Мы хотим, чтобы человек, имеющий основания для отсрочки, не писал заявление от руки и не ходил в ТЦК, а мог за несколько минут сигнализировать о своем праве, и чтобы эта отсрочка была валидна. Для того чтобы сделать это, мы не только должны внести изменения в нормативную базу, а чтобы еще наши партнеры — владельцы реестров — были технологически готовы к этому", — говорится в сообщении.

Проверка повестки через "Резерв+"

Также через приложение "Резерв+" можно проверить правдивость повестки. Об этом ранее сообщал начальник Управления информационных технологий Министерства обороны Олег Берестовой. Он отметил, что в приложении будет функция для сканирования QR-кода, что позволит определить, подписана ли повестка электронной подписью начальника ТЦК и является ли она действительной.

Напомним, в ближайшее время в Украине появятся повестки, содержащие QR-код. В настоящее время тестируется функциональность этого новшества.

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