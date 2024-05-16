Мобилизация по-новому: мужчинам будут вклеивать VIN-код в военный билет – для чего это нужно

Военнообязанным мужчинам в Украине будут вклеивать штрих-код в военный билет. Главная функция нововведения – при проверке документов работниками ТЦК или полиции будет видно, обновило ли лицо свои данные.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Отмечается, что VIN-код – это идентификационный код, который Реестр "Оберег" автоматически присваивает военнообязательному.

Если такого штрихкода в военном билете или другом военно-учетном документе нет, то будет понятно, что она не обновляла данные в ТЦК. Так что, если ее остановят на улице, будет сложно доказать обратное.

"В настоящее время прорабатывается нормативно-правовая база, по которой будут выдавать единый документ для военнообязанного по единой форме. Со вступлением в силу нового постановления Кабмина гражданам, у которых нет военно-учетного документа, будет выдаваться документ нового образца. Вместе с тем, документы "старой" "формы останутся в силе, но в них будут внесены соответствующие отметки об обновлении данных и т.д.", — говорится в сообщении.

Напомним, с 18 мая всем военнообязанным мужчинам нужно заново обновить данные. Когда ЦНАПы получат доступ к необходимым системам.

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