Мобилизация по-новому: в Раде предлагают изменить срок обновления данных

Система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные.

В Раде зарегистрировали законопроект, который предлагается продлить срок обновления данных военнообязанных до 150 дней.

Об этом сообщил народный депутат Владимир Арьев в эфире Эспрессо.

Он пояснил, что инициатива появилась, поскольку система ТЦК оказалась не готова принять то количество граждан, которые пошли обновлять данные, поскольку после обновления данных в приложении "Резерв+" все равно нужно идти в ТЦК.

"Это свидетельствует о том, что приложение разрабатывалось очень быстро и сжатые сроки. Мало того, потом оказалось, что коды, которые были использованы для создания приложения, были скопированы из школьной программы. Именно поэтому на следующем заседании Комитета по цифровой трансформации мы вызвали замминистра обороны, а также поставили ряд вопросов к правительству. В частности, откуда были выделены средства на создание приложения и проводился ли конкурс на разработчика программного обеспечения", — отметил Арьев.

Нардеп считает, что военнообязанные физически не успеют обновить данные в течение 60 дней.

"Мы будем требовать от правительства и Минобороны применить таким образом, чтобы разгрузить ТЦК, и вопросы, которые можно решить только после посещения Территориального центра комплектования, можно было бы решить онлайн", — добавил он.

Напомним, в ТЦК ответили, исчезнут ли данные из реестра, если удалить приложение "Резерв+".

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