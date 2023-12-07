Мобилизация по-новому: в военкомат нужно будет явиться в течение 48 часов

В будущем повестки могут отправлять по электронной почте или заказным письмом.

В Украине могут мобилизовать по-новому. Одно из вероятных нововведений – явиться в военкомат нужно будет в течение 48.

Об этом пишет BBC Украина, которая смогла ознакомиться с ключевыми идеями Минобороны, которые должны быть в будущем законопроекте.

"Повестки смогут вручать не только лично под роспись, но и путем направления на электронную почту или заказным письмом. После оповещения гражданин будет обязан явиться в ТЦК в течение 48 часов", — говорится на сайте издания.

Наличие этих положений в будущем проекте закона публично подтвердил бывший представитель президента в Верховной раде Федор Вениславский. Этот механизм называется "публичная повестка".

"По актуальности электронных почтовых ящиков, у нас уже фактически действует электронный кабинет военнообязанных и призывников, который будет содержать все идентификационные данные. Эти нормы должны упростить получение повестки и не позволять человеку злоупотреблять тем, что он якобы не получает повестку и не нарушает закон", – объяснил Вениславский.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мобилизация в Украине: в Раде уже подготовили нововведения! Что известно?

Напомним, Верховная Рада готовит законопроект об изменениях по проведению мобилизации в Украине, который предусматривает новые нормы вручения повесток, нормы отсрочки от службы и прав военнообязанных.

Читайте также: