Мобилизация по-новому: все, что известно о повестках по почте

Новое постановление Кабмина предусматривает, что письмо должно иметь отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично".

"Письма счастья" активно рассылаются по стране. Правительство выделяет миллионы гривен на бумажный формат повестки и даже несколько его усовершенствует. На повестке появляется специальный QR-код. Более того, изменяются и правила вручения повесток и сроки прибытия в ТЦК.

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Повестки по почте

Мобилизационные процессы в Украине продолжаются, а правила мобилизации несколько изменяются. В частности, это касается сроков явки в территориальные центры комплектования (ТЦК) и рассылки повесток по почте. В сентябре "Укрпочта" начала рассылать повестки после того, как 17 числа впервые состоялся централизованный обмен повестками в электронном виде.

То есть на ее серверы поступили повестки из всех ТЦК, подписанные электронными подписями их начальников. К середине месяца "Укрпочта" получила около 6 тысяч повесток для вызова военнообязанных в ТЦК. Ранее некоторые СМИ сообщили, что Кабмин выделил 71,8 млн грн на централизованную печать 900 тысяч повесток до конца года, которые будут посылаться заказными письмами.

Согласно пояснительной записке Минэкономики планируется печатать 300 тысяч повесток в месяц. Министерству финансов поручено выделить денежные средства из резервного фонда государственного бюджета. Отчет об использовании этих средств должен быть представлен Министерству экономики, Министерству финансов и Государственной казначейской службе до 28 декабря 2024 г. По этому поводу в Сети уже начали задавать вопросы и намекать на дорожную производительность.

По состоянию на сентябрь, по данным руководителя "Укрпочты" Игоря Смилянского, по почте было отправлено более 20 тысяч повесток.

Примечательно новое постановление Кабмина предусматривает, что письмо должно иметь отметки "Повестка ТЦК" и "Вручить лично". Более того, на повестке должна быть электронная подпись начальника ТЦК и специальный QR-код. С помощью QR-кода через приложение "Резерв+" призывник сможет проверить, настоящая ли повестка.

Повестку по почте будут отправлять по тем адресам, которые военнообязанные указали при обновлении данных. Такие письма будут посылаться всем, независимо от того, обновил призывник данные или нет. Если данные не обновлены, повестка придет по адресу регистрации.

Повестки апгрейднули

Добавим, что Кабинет Министров также утвердил новый вид повесток от ТЦК. Повестки теперь могут быть на бланке с гербовой печатью или формироваться Единым государственным реестром призывников и содержать уникальный QR-код. Об этом говорится в принятом постановлении от 16 августа 2024 г. № 951. Главные изменения касаются внешнего вида документа и содержащейся на нем информации.

Теперь повестки будут иметь защищенные элементы, такие как QR-код, что позволит проверить подлинность документа. Кроме того, обновленные формы повесток будут различаться по типам в зависимости от цели вызова: для прохождения медицинского осмотра или мобилизации. Это поможет избежать неразберихи и упростит процесс взаимодействия между гражданами и терцентрами.

Согласно постановлению, руководитель ТЦК при оформлении повестки на бланке удостоверяет ее личной подписью и скрепляет гербовой печатью. Повестка, сформированная с помощью Единого государственного реестра призывников, может быть распечатана. В таком случае бумажная форма должна содержать подходящий для считывания QR-код с соответствующей информацией.

Примечательно, что Министерству обороны объяснили, как определяли, кому присылать повестки в первую очередь. Все происходит автоматически, задав определенные критерии для поиска – возраст, специальность и т.д. Как сообщила заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко, ТЦК вносит данные сначала в Реестр "Оберег", а уже потом – в бумажное дело. Об этом она сказала в интервью на ютуб-канале "Есть вопросы".

Проще говоря, с помощью Реестра "Оберег" можно автоматически делать "выборку" наиболее подходящих людей по возрасту или специальности, а затем вызвать их в ТЦК повестками.

Когда повестка будет считаться врученной

Ранее повестка считалась врученной даже тогда, когда военнообязанный ее не получил, однако недавно Кабмин сменил правила вручения повесток по почте.

То есть на получение заказного письма военнообязанный имеет три дня. Если он не пришел – письмо возвращается с пометкой, что "адресат не проживает по этому адресу", если же отказался получать, то возвращается с соответствующей отметкой.

Более того, повестка считается врученной в случае: получения почтовой отправки лицом и даже если человек отказался получить почтовое отправление или, если лицо отсутствует по адресу места жительства, уведомленному ТЦК при уточнении своих учетных данных. Об этом отмечала и заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко.

Адвокат в сфере военного права и медицины Анастасия Кондрась также сообщала, что если военнообязанный не получил повестку физически или отказался ее получить, то юридически она все равно будет считаться врученной. Более того, адвокат подчеркивает, что гражданам нужно быть внимательными и смотреть на то, что именно написано в повестке, а также обращать внимание на дату ее подписания.

Примечательно, что если заказное письмо, в котором была повестка, потеряется по вине почтовых служб или уведомление о необходимости прийти на почту забрать письмо потеряется из-за неисправности почтового ящика, у мужчин, которым были направлены повестки, все равно могут возникнуть определенные проблемы и недоразумения с ТЦК .

Как рассказала в комментарии ТСН.ua специализирующаяся в частности в вопросах мобилизации адвокат Марина Бекало, ТЦК будет руководствоваться тем, что им поступило от "Укрпочты".

По словам адвоката, не исключены ситуации, когда человек фактически не получил письмо.

Что делать, если не уклонялся, но повестку не получал? На этот вопрос Марина Бекало отвечает, что лицо, в отношении которого составлено это постановление, имеет право на обжалование.

Если письмо шло слишком долго

Также, по словам Марина Бекало, не исключено, что заказное письмо шло адресату слишком долго и не по вине военнообязанного были нарушены сроки, указанные в повестке.

Штрафы за нарушение

После получения повестки призывник должен прийти в ТЦК в течение 7 дней. Среди уважительных причин неявки в военкомат есть: смерть близкого человека; пребывание в стационарном лечении; стихийное бедствие. А за игнорирование поступившей по почте повестки можно получить административную ответственность за нарушение правил военного учета по статье 210 КУоАП. Размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 грн.

Напомним, Кабмин внес изменения в Правила предоставления услуг почтовой связи, приравняв время хранения повесток от ТЦК к судебным повесткам.

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