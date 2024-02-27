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Мобилизация по-одесски: газовый баллончик и рукопашный бой – видео

Мобилизация по-одесски: газовый баллончик и рукопашный бой – видео

Представитель ТЦК и СП догоняет мужчину в Одессе/Фото: скришот

Очередное скандальное видео из Одессы о работе представителей военкомата.

В Одессе снова разразился скандал из-за методов работы представителей военкоматов. В Сети распространили очередное видео с "охотой" на мужчин.

Так, на кадрах видно, как мужчина сначала якобы хочет убежать от представителей ТЦК, потом снова возвращается к ним. И когда за ним начинает идти военный, он поднимает с земли какой-то предмет, однако представитель ТЦК достает газовый баллончик и распиливает его прямо в мужчину.

Через несколько секунд подбежал еще один человек в военной форме и два человека в гражданском – мужчину повалили на землю.

На видео также есть момент, как женщина пытается отбить мужчину у военных и замахивается на одного из них своей сумкой.

Напомним, в Одессе представители ТЦК и СП силой вытаскивали мужчин из автобусов (видео).

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