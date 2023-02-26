Мобилизация по-закарпатски: военные силой тянули мужчину по асфальту, женщина пыталась защищать (видео)

В сети появилось видео "добровольной" мобилизации в поселке Межгорье на Бойковщине, что в Закарпатской области Украины.

На кардрах видно, как военные силой куда-то тянут мужчину по асфальту, а спутница его пытается защищать.

В это время мужчина кричит: "Позор!"

Пользователи соцсетей пишут, что речь идет о попытке вручить повестку.

Официальных комментариев касательно инцидента на данный момент нет.

Добавим, что за жесткое вручение повесток в ВСУ наказывают военных.

Так, в ОК "Юг" накануне отреагировали на жесткое вручение повесток на улице. Там сообщили, что руководители областного и районного ТЦК и СП привлечены к дисциплинарной ответственности. В то же время, военнослужащие отметили, что украинцы не должны избегать мобилизации.

Напомним, в Одессе мужчины в форме жестко задержали прохожего, повалив на землю.

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