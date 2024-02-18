Мобилизация полмиллиона человек: в Сухопутных войсках ответили, способны ли экипировать и научить такую массу народу

Павлюк заверил, что никто из мобилизованных не пойдет воевать необеспеченным.
В случае мобилизации полмиллиона человек ни один украинец не попадет на фронт без соответствующего снаряжения и подготовки.
Об этом заявил новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".
"Минобороны работает над этим вопросом. К этому мы очень придирчиво относимся, особенно сейчас, – к подготовке личного состава. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готов к действиям", – заверил генерал.
Относительно наличия личного вооружения и экипировки для мобилизованных, то Павлюк выразил уверенность, что украинское военно-политическое командование решит этот вопрос.
Более сложная ситуация с техникой и боеприпасов большого калибра для артиллерии. Но и здесь генерал считает, что Запад поможет Украине.
"Этот вопрос мы решаем и работаем над ним. Мы работаем по всему миру, чтобы найти тот ресурс, который нужен нашей армии", – говорит командующий Сухопутными войсками.
Ранее президент Владимир Зеленский сделал новое заявление о мобилизации в Украине.
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