Мобилизация полмиллиона человек: в Сухопутных войсках ответили, способны ли экипировать и научить такую массу народу

Павлюк заверил, что никто из мобилизованных не пойдет воевать необеспеченным.

В случае мобилизации полмиллиона человек ни один украинец не попадет на фронт без соответствующего снаряжения и подготовки.

Об этом заявил новый командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Павлюк в интервью "Радио Свобода".

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"Минобороны работает над этим вопросом. К этому мы очень придирчиво относимся, особенно сейчас, – к подготовке личного состава. Человек, который идет на войну, должен получить опыт, практику, чтобы быть готов к действиям", – заверил генерал.

Относительно наличия личного вооружения и экипировки для мобилизованных, то Павлюк выразил уверенность, что украинское военно-политическое командование решит этот вопрос.

Более сложная ситуация с техникой и боеприпасов большого калибра для артиллерии. Но и здесь генерал считает, что Запад поможет Украине.

"Этот вопрос мы решаем и работаем над ним. Мы работаем по всему миру, чтобы найти тот ресурс, который нужен нашей армии", – говорит командующий Сухопутными войсками.