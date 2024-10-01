Мобилизация пошла на спад: в ВР заявил о необходимости снижения призывного возраста

Депутат подчеркнул, что необходимо брать в армию нужных людей, а не всех подряд.

В Украине ситуация с мобилизацией пошла на убыль по отношению к предыдущим месяцам.

Об этом заявил секретарь парламентского комитета по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью Radio NV.

"Нужно принимать меры. Они могут для кого-то звучать радикально. Мы должны понимать, что в таком темпе очень сложно удерживать (уровень мобилизации – Ред.). Нужно, чтобы верховный главкомандующий, министр обороны брали ответственность, просили нардепов и (вместе использовали – Ред.) разные методы. Это мотивация, снижение призывного возраста, мотивирование различных категорий населения идти на контракт. Если мы в таком темпе будем "спускать на тормозах", то у нас скоро мобилизация вообще уйдет в минус. А если еще Россия проведет мобилизацию, то я не знаю, что будут делать. Это очень серьезный вопрос", – считает Костенко.

Депутат подчеркнул, что необходимо брать в армию нужных людей, а не всех подряд. Ведь мобилизуют "ограниченно пригодных", а на поле боя "никого нет".

"Самая большая проблема в том, что мы набираем всех подряд, а потом... У нас большая армия, а на поле боя никого нет, ведь набираем ограниченно пригодных", – сказал Костенко.

Напомним, 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования.

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