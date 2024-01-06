Мобилизация публичных людей: Милованов обнаружил конфликт между эффективностью и справедливостью

Бывший министр экономики и действительный член наблюдательного совета "Укроборонпрома" Тимофей Милованов принял участие в обсуждении темы о мобилизации волонтеров и медийных людей.

Свои размышления на этот счет он написал на странице в Facebook.

В частности, эксминистр и активный пользователь соцсетей упомянул о посте военного Богдана Климчука, который высказал мнение, что мобилизация таких инфлюэнсеров как Сергей Стерненко, Сергей Притула, Тарас Чмут, Юрий Бутусов или Игорь Лаченков была бы хорошим примером для подражания. "Ибо лучшая форма волонтерства сейчас — служба в Силах обороны", — написал Климчук.

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Тимофей Милованов, который теперь занимает только пост почетного президента Киевской школы экономики, отметил, что большинство комментаторов Богдана не согласились с ним и сказали, что медийные или публичные люди, которых он предложил, находятся сейчас на своем месте, поэтому эффективнее будет призывать других.

"Возникает вопрос конфликта между эффективностью и справедливостью, и, более того, похоже, что справедливость у каждого своя", — глубокомысленно заметил Милованов.



Бывший чиновник предложил подумать, куда должны мобилизовать медийных лиц — то ли на передовую в штурмовую бригаду, то ли в штаб, то ли в управление той же бригадой.

"Что будет более эффективным, где они принесут больше пользы? Может ли вообще, куда их назначат, будет случайным, как часто бывает в ТЦК? Используют ли они свои связи, чтобы их назначили на должности, где они будут не штурмовая, а делать именно то, в чем они хорошо разбираются? Справедливо ли это, потому что не у всех есть такие связи? Это сложные и важные вопросы. Косвенно здесь идет речь о двух вещах – роли и ответственности публичного человека во время войны и эффективности использования людей армией. Простых ответов нет”, — заметил Тимофей Милованов.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший министр экономики Тимофей Милованов предложил проводить мобилизацию путем лотереи или жеребьевки.

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