Мобилизация работников: где в Украине наблюдается худшая ситуация

Состояние регионального бизнеса и активность предпринимателей на местах во время войны требуют особого внимания, ведь каждый украинский регион, несмотря на разную удаленность от линии фронта, столкнулся с собственными вызовами и трудностями.

В большинстве региональных компаний в рядах ВСУ во время мобилизации в Украине находятся до 20% от военнообязанных сотрудников, а наиболее напряженной является ситуация в западном регионе страны.

Такие результаты исследования представила Европейская бизнес ассоциация.

Как отмечает пресс-служба ЕБА, опрос проводился в четырех городах, где сосредоточены региональные офисы Ассоциации — Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Ситуация с бизнесом в регионах Украины

"По сравнению с 2022 годом оценки ведения бизнеса во всех регионах несколько улучшились, однако продолжают оставаться в негативном измерении по 5-балльной шкале (где 3 — нейтральная оценка). Так, ситуацию во Львове бизнес оценил в 2,64 балла, Одессе — 2,47 балла и Днепре — 2,25 балла. В этих регионах ситуация, по мнению бизнеса, несколько лучше, чем в Харькове — 1,62 балла", — говорится в сообщении.

Ситуация с мобилизацией во Львове

Во Львове, представляющем западный регион, предприниматели главными проблемами выделили мобилизацию работников, связанные с этим процессом трудности бронирования сотрудников, а также выезд за границу в краткосрочные командировки. Также негативно влияют на работу такие факторы как снижение покупательной способности населения и непредсказуемые действия государства, которые могут ухудшить состояние бизнеса.

"Ситуация с мобилизацией работников в западном регионе наиболее напряженная. Только у 4% компаний нет мобилизованных сотрудников. У 84% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников компании, у 8% — 20-30% работников, у 4% — 30 -40%", – говорят специалисты.

Проблемы в Одессе

В Одессе среди главных проблем региона предприниматели отметили отток рабочей силы за границу, трудности с логистикой, коррупцию, а также непредсказуемые действия государства, которые могут усугубить состояние бизнеса.

"В 76% компаний в рядах вооруженных сил служат до 20% от военнообязанных работников компаний, в то же время у 18% нет мобилизованных работников. В окончание войны до конца года верят 12% опрошенных нами предпринимателей, 53% считают, что война закончится в 2024 году" году и 24% — в течение следующих трех лет", — говорится в сообщении.

Бронирование в Днепре

В Днепре главными проблемами региона опрошенные компании назвали трудности с выездом в заграничные командировки и бронированием сотрудников, снижение покупательной способности населения и коррупцию.

"У трети компаний днепровского региона, а именно у 31%, нет мобилизованных сотрудников, в то же время у 56% мобилизовано до 20% от военнообязанных работников", — отметили в ЕБА.

Ведение бизнеса в Харьковской области

По сообщению ЕБА, хуже всего условия ведения бизнеса второй год подряд оценили предприниматели Харьковской области. Среди опрошенных компаний только 6% работают в полном объеме, остальные 63% работают с ограничениями, а 31% пока вообще не работают.

"Главными проблемами бизнес называет снижение покупательной способности населения, отток персонала за границу и мобилизацию работников. У 56% предпринимателей региона мобилизовано до 20% военнообязанных работников, а у 19% нет мобилизованных сотрудников", — говорят специалисты.

В то же время бизнес Харьковской области имеет самые плохие прогнозы относительно продолжительности войны: 19% считаю

44% ожидают завершения в течение одного-трех лет, а 31% считает, что война надолго.

Тем временем, Верховная Рада продлила действие военного положения и общей мобилизации еще на 90 суток – до 18 ноября 2023 года.

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