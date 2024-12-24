Мобилизация с 18 лет: готовит ли Рада соответствующие законодательные изменения

Никаких законопроектов о снижении мобилизационного возраста с 25 до 18 лет в Верховной Раде не было и нет.

Об этом заявили в Комитете ВР по национальной безопасности, обороне и разведке.

В комитете подчеркнули, что информация, распространенная сегодня в СМИ, является ложной.

"Законотворческая деятельность – это компетенция парламента. Соответственно, парламент может говорить о том, над какими законодательными инициативами ведется работа", – говорится в сообщении комитета.

Народный депутат Алексей Гончаренко также подтвердил, что никакого законопроекта о снижении мобилизационного возраста нет в Раде.

Ранее во вторник, 24 декабря, ряд СМИ распространил информацию со ссылкой на представителя 17-й бригады Национальной гвардии Украины Сергея Лунича о том, что бригада готова к приему 20-летних юношей, а законопроект о снижении мобилизационного возраста якобы уже разработан и ждет утверждения.

Однако впоследствии 17-я бригада НГУ официально опровергла распространенную информацию, содержащую якобы заявление представителя Сергея Лунича о снижении мобилизационного возраста.

"Сергей Лунич не давал подобных комментариев! В последнее время не привлекался к медийным мероприятиям и публичным выступлениям. Кроме того, он не является лицом командования бригады (ни командиром, ни заместителем) и не является уполномоченным лицом для комментирования законопроектов или изменений к ним. Его должностные обязанности не предусматривают доступа к информации о законодательных инициативах или их статусе, тем более – прогнозирования их принятия", — говорится в сообщении бригады.

В СНБО также отметили, что обнародованные в Сети данные являются фейком.

"Информация о снижении мобилизационного возраста не соответствует действительности. Существование каких-либо законопроектов является ложью", — подытожил руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко.

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