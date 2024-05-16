Мобилизация с 25 лет: в СМИ подсчитали, на сколько тысяч увеличится войско Украины

По данным НАН, в течение 1998-1999 годов в Украине родилось 416 349 мальчиков.

Снижение призывного возраста с 27 до 25 лет увеличит личный состав Вооруженных сил Украины примерно на 100 тысяч военнослужащих.

Об этом говорится в статье "Украинской правды" "Старикам здесь место. Как ВСУ стали армией 40+ и повлияет ли снижение мобилизационного возраста на боеспособность".

Такие данные предоставили собеседники Генерального штаба ВСУ, захотевшие остаться неназванными.

Журналисты отмечают, что после долгих дискуссий "из-за истощения Сил обороны и безвозвратных потерь на фронте Зеленский подписал закон" о снижении мобилизационного возраста.

"Удастся ли существенно омолодить войско благодаря мобилизации 25–26-летних – вопрос дискуссионный. Особенно учитывая демографическую ситуацию в Украине", — задаются вопросом авторы статьи.

По словам заместителя директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Александра Гладуна, в 1998-1999 годах в Украине родилось 416 349 мальчиков. Сейчас им как раз должно быть 25-26 лет. Конечно, не все из них попадут в ВСУ. На это есть разные причины, среди которых – состояние здоровья, выезд за границей или пребывание на оккупированных Россией территориях.

Напомним, 2 апреля 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон 9281 о понижении предельного возраста. Планируют ли в Украине еще больше снизить возраст мобилизованных.

Читайте ведущие новости дня:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.