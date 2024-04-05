Мобилизация с 25 лет: в ТЦК начнут вызывать мужчин для обновления данных и медосмотра

В территориальные центры комплектования будут вызваны мужчины, достигшие 25 лет для уточнения учетных данных и прохождения медосмотра.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Как отмечают в Генштабе, со вступлением в силу законопроекта № 3127-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" граждане, достигшие 25-летнего возраста, будут подлежать снятию с военного учета призывников и взятию на военный учет военнообязанных.

Территориальными центрами комплектования будет производиться вызов граждан, состоящих на военном учете призывников и достигших 25-летнего возраста для уточнения учетных данных, прохождения медицинского осмотра и оформления соответствующих военно-учетных документов.

В то же время в Генштабе отметили, что в соответствии с указом президента Украины с 07.03.2024 № 149/2924 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной военной службы" в течение апреля — мая в Вооруженных силах Украины, Государственной специальной службе транспорта и других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях осуществляется увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Отныне призывной возраст снижен до 25 лет.

Отмечается, что призывником является лицо, которое приписано к призывному участку и подлежит призыву на срочную службу.

Подписанный закон увеличивает количество военнообязанных – лиц, которые находятся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период. Теперь мужчины будут переводиться на военный учет военнообязанных по военному учету призывников в 25 лет, а не в 27.

Всего в ВСУ и Государственной специальной службе транспорта подлежат увольнению около 7 тысяч человек.

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