Категория
Украина
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Мобилизация студентов 2024 года: кого могут призвать в ближайшее время, а кого выпустят за границу

Мобилизация студентов 2024 года: кого могут призвать в ближайшее время, а кого выпустят за границу

Студенты / Фото: УНИАН

Студенты, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование ниже существующего, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он устанавливает ряд изменений и дополнительных обязанностей украинцев.

Будет ли мобилизация студентов и аспирантов в Украине по новому закону, а также о новых правилах выезда студентов за границу сообщает УНИАН.

Мобилизация студентов в Украине 2024: что изменилось

Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся по очной форме, не могут быть призваны на военную службу. Если подробнее, то мобилизации в особый период не подлежат:

  • ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты;
  • научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень;
  • педагогические работники заведений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Мобилизация студентов невозможна также для учащихся дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.

Важно:   студенты, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование ниже существующего, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.

Выезд студентов за границу: новые правила

Как сообщал ТСН.ua, Кабмин 7 мая обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь выезд за границу возможен также и для студентов-мужчин, при условии, что они:

  • не подлежат призыву по мобилизации;
  • в возрасте от 18 до 22 лет;
  • оформляют академическую стабильность сроком один семестр;
  • получают степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
Правительство обновило правила пересечения границы для студентов / © скриншот с видео
Правительство обновило правила пересечения границы для студентов / Фото: скриншот с видео

С собой нужно будет иметь следующие документы:

  • э-билет студента;
  • заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
  • военно-справочный документ от ТЦК;
  • справка от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
Какие документи надо подготовить / Фото: скриншот с видео / ©
Какие документи надо подготовить / Фото: скриншот с видео

Если студенты будут соблюдать эти правила, они смогут выехать на обучение за границу.

Ранее ТСН.ua писал, кому не нужно становиться на военный учет 2024 года: все исключения.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Мобилизация в Украине 2024
Следующая публикация