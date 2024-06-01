Мобилизация студентов 2024 года: кого могут призвать в ближайшее время, а кого выпустят за границу

Студенты, которые получают второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование ниже существующего, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. Он устанавливает ряд изменений и дополнительных обязанностей украинцев.
Будет ли мобилизация студентов и аспирантов в Украине по новому закону, а также о новых правилах выезда студентов за границу сообщает УНИАН.
Мобилизация студентов в Украине 2024: что изменилось
Согласно новому закону о мобилизации, студенты вузов и учреждений профтехобразования, которые учатся по очной форме, не могут быть призваны на военную службу. Если подробнее, то мобилизации в особый период не подлежат:
- ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты;
- научные и научно-педагогические работники вузов, техникумов, колледжей, научных учреждений и организаций, если у преподавателя есть ученое звание или научная степень;
- педагогические работники заведений ПТУ и общеобразовательных школ при условии, что они работают по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.
Мобилизация студентов невозможна также для учащихся дневной или дуальной формы для получения профессионально-технического, профессионального, профессионального высшего и высшего образования.
Важно: студенты, получающие второе и третье высшее образование (бакалавриат, магистратура), а также любое образование ниже существующего, могут быть мобилизованы в ряды ВСУ.
Выезд студентов за границу: новые правила
Как сообщал ТСН.ua, Кабмин 7 мая обновил правила пересечения границы для студентов. Теперь выезд за границу возможен также и для студентов-мужчин, при условии, что они:
- не подлежат призыву по мобилизации;
- в возрасте от 18 до 22 лет;
- оформляют академическую стабильность сроком один семестр;
- получают степень бакалавра любой специальности или магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направления.
С собой нужно будет иметь следующие документы:
- э-билет студента;
- заверенную копию договора с иностранным университетом о принятии на программу академической мобильности;
- военно-справочный документ от ТЦК;
- справка от учебного заведения о направлении участника программы академической мобильности для обучения в иностранном вузе.
Если студенты будут соблюдать эти правила, они смогут выехать на обучение за границу.
Ранее ТСН.ua писал, кому не нужно становиться на военный учет 2024 года: все исключения.
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