Мобилизация студентов, аспирантов и преподавателей во время каникул: что говорят в Минобразования

Оксен Лисовый заверил, что все студенты, аспиранты, преподаватели и ученые, имевшие законное право на отсрочку от мобилизации, не потеряют ее.

Мобилизация студентов, аспирантов, научных работников, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку, не предусматривается.

Об этом заявил министр образования и науки Украины Оксен Лисовый, комментируя заявление нардепа Грищука, что студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул.

"О информации, которая распространяется в сети относительно мобилизации студентов и преподавателей. Никакая мобилизация студентов, аспирантов, ученых, научно-педагогических, педагогических работников, имеющих право на отсрочку в соответствии с ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не предусматривается", – заверил глава Минобразования.

Лисовый заверил, что никаких дискуссий и обсуждений на этот счет на правительственном уровне не происходит.

"Любые противоречия, которые могут возникать в подзаконных актах или других документах, инициированных ЦОИВ по этому вопросу, будут урегулироваться в соответствии с действующим законом о мобилизации", — добавил министр.

Напомним, ранее член парламентского Комитета по вопросам образования, нардеп Роман Грищук сообщил, что в новом постановлении Кабмина о порядке отсрочки от призыва на военную службу, вступившее в силу 16 января, есть определенные неточности, касающиеся преподавателей и студентов. По его словам, студентов и преподавателей могут мобилизовать во время каникул.

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