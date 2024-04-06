Мобилизация студентов и аспирантов: кто имеет право на отсрочку и может уехать за границу

За парту или на фронт: у кого из студентов и аспирантов нет права на отсрочку? Неужели законопроект о мобилизации уберет лазейку с уклонением от мобилизации из-за получения второго образования? Имеют ли право на отсрочку обучающиеся на контракте аспиранты? Но при каких условиях студенты-мужчины смогут уехать за границу?

Обо всем этом подробнее – в эксклюзиве TSN.UA.

Студентов мобилизуют?

Мобилизация в Украине продолжается с начала полномасштабного вторжения РФ, однако Верховная Рада активно работает над законопроектом, существенно изменяющим мобилизационные правила для тех, кто грызет гранит науки. Некоторые нормы, относящиеся к студентам и аспирантам, уже поддержаны профильным комитетом и должны появиться в новой версии документа.

Смотрите на ютуб-канале ТСН: СНОВА ИЗМЕНЕНИЯ! Мобилизируют ли студентов и аспирантов и кто имеет право на отсрочку?

Как оказывается, не все студенты будут иметь право на отсрочку. Это зависит от возраста и формы обучения. Счастливчики получают образование по дневной или дуальной формам обучения. Напомню, что дуальная форма обучения – когда студент ходит на лекции в университет, а практическое обучение проходит непосредственно в компании или на производстве. Плюс студенты должны получать уровень образования, который выше, чем раньше.

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То есть, студент, уже имеющий диплом бакалавра или магистра по одной специальности, при желании поступить на бакалавриат или магистратуру по другой специальности, не будет иметь права на отсрочку. Одним словом, второе высшее образование вас уже не спасет. Такую поправку внес представитель президента в Верховной Раде, член парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

Будущим магистрам приготовиться

Но при наличии диплома бакалавра и при желании поступить в магистратуру и продолжить обучение по этой же специальности, студент будет иметь право на отсрочку. Это будет считаться получением первого высшего образования. Однако есть нюанс! Обратите внимание, что студенты, окончившие бакалавриат и планирующие поступать на магистратуру, уже не считаются студентами и, соответственно, не имеют права на отсрочку.

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Это право они получат только тогда, когда снова поступят в вузы на магистратуру. А еще есть ограничения по возрасту. Если военнообязанное лицо начало обучение после 30 лет или в год, в котором соискателю образования должно было исполниться 30 лет, то он теряет право на отсрочку. Вот такой "двойной удар". От природы, потому что тебе "ударила 30ка" и от власти и ТЦК, потому что тебе уже не 29-ть.

Отсрочка для аспирантов

Согласно законопроекту о мобилизации №10449, аспиранты, получающие образование по контракту, были подвергнуты призыву во время мобилизации. Однако в Раде заявили, что не может быть различия между обучающимися в аспирантуре по контракту и теми, кто получает образование на бюджете.

Нардепы считают, что это противоречит Конституции, поскольку нарушается принцип равенства. Таким образом, в новой версии законопроекта это разрешение было удалено, и теперь все аспиранты, независимо от формы обучения, будут иметь право на отсрочку. Об этом заявляла еще в марте 2024 года народная депутат и члена профильного комитета Ирина Фриз.

В новом варианте документа четко отмечается, что лица, получающие научные степени и находящиеся в интернатуре, не подлежат мобилизации в течение особого периода. Но здесь будущих ученых ждет новое испытание.

Министерство образования должно разработать механизмы, в частности, путем проведения экзаменов, чтобы обеспечить, что лица, не имеющие реального намерения приобретать научную степень или не имеющие соответствующих знаний для этого, не злоупотребляли этим правом при поступлении в аспирантуру. О конкретных механизмах реализации этой инициативы еще не сообщалось, но кроме научной работы придется еще и экзамены сдавать.

С парты на фронт

Напомним, что отсрочка для студентов и аспирантов считается правом, а не обязанностью, поэтому те, кто не хочет грызть гранит науки, могут обратиться в ТЦК и написать заявление о вступлении в армию по собственному желанию. После этого они могут мобилизовать или предложить заключить контракт с ВСУ.

Студенты-мужчины могут уехать за границу

Есть еще одна хорошая новость. Правительство разрешило студентам-мужчинам выезжать за границу. Напомним, выезд студентов за границу был запрещен с 28 февраля 2022 года. В исключение входили только те, кто учится в иностранных вузах. 1 апреля Кабмин внес изменения в "Правила пересечения государственной границы гражданами Украины" от 1995 года, которыми запретил выезд всем студентам.

Однако на следующий день стало известно, что студенты иностранных вузов все же могут пересечь границу. Однако от 14 сентября 2022 года выезжать запретили и мужчинам-студентам, которые учатся за границей. А вот 2 апреля 2024 года Кабинет министров принял постановление "О внесении изменения в Правил пересечения государственной границы гражданами Украины".

Напомним, Верховная Рада активно работает над законопроектом, который может существенно изменить мобилизационные правила.

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