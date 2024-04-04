Мобилизация студентов и аспирантов в Украине: кого могут призвать в армию

В Украине во время военного положения и мобилизации студенты, аспиранты, докторанты имеют право на отсрочку от военной службы.

Мобилизация в Украине идет с начала полномасштабного вторжения РФ, однако Верховная Рада активно работает над законопроектом, который может существенно изменить мобилизационные правила. Во время военного положения и мобилизации в Украине студенты, аспиранты и докторанты имеют право на отсрочку от военной службы, говорится в законодательстве Украины.

Мобилизация студентов

Студенты имеют право на отсрочку от мобилизации только в случаях, когда они учатся по дневной или дуальной формам получения высшего образования и получают уровень образования, который выше ранее полученного. Это предусмотрено законом об образовании.

Кому из студентов могут дать отсрочку

Отсрочка от призыва на весь период обучения в учебном заведении предоставляется:

гражданам Украины призывного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования ІІІ степеней

студентам профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения

Однако при достижении 21-летнего возраста отсрочка теряет силу.

Если парень не хочет мобилизоваться, то при получении повестки ему нужно предоставить специальную справку о том, что он учится (в территориальный центр комплектования).

Отсрочка для аспирантов

Согласно законопроекту о мобилизации №10449, аспиранты, получающие образование по контракту, подпадали под призыв во время мобилизации.

Однако в Раде заявили, что не может быть различия между обучающимися в аспирантуре по контракту и теми, кто получает образование на бюджете. Нардепы считают, что это противоречит Конституции, поскольку нарушается принцип равенства.

Таким образом, в новой версии законопроекта это различие было удалено, и теперь все аспиранты, независимо от формы обучения, будут иметь право на отсрочку. В новом варианте документа четко отмечается, что лица, получающие научные степени и находящиеся в интернатуре, не подлежат мобилизации в течение особого периода.

Могут ли призвать в армию студентов иностранных вузов

В Украине запрещено выезжать военнообязанным мужчинам за пределы страны.

Ранее студенты иностранных университетов могли ездить на обучение в другие страны, однако теперь они не могут выезжать за границу.

Напомним, президент Владимир Зеленский уже подписал несколько законов, касающихся мобилизации и военной службы, а правительство разрешило выезд мужчинам за границу, но, конечно, не всем. Кому разрешили выезд и какие решения по мобилизации поддержал президент — читайте на TSN.ua.

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